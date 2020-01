Samsung S20 -vuoto: iso hyppäys eteenpäin

Samsung aikoo julkistaa uuden lippulaivasarjana eli Galaxy S20 -puhelimet kuukauden sisällä ja verkossa on jo paljon ”vuotoja”, joissa uutuuksien ominaisuuksia esitellään. Monin osin uusi S20 ottaa isoja hyppäyksiä eteenpäin, mikäli huhut pitävät paikkaansa.

Esimerkiksi S20:n näytön resoluutio kasvaa 3200 x 1440 pikseliin ja kuvasuhde arvoon 20:9. Täysin uutta on virkistystaajuuden kasvaminen 120 hertsiin, kun tähän asti Samsung on pitäytynyt perinteisessä 60 hertsissä.

Aiemmin Samsungkin on huhuttu luopuvan näytön alle olevasta ultraääneen perustuvasta sormenjälkianturista. Siinä raportoitiin ongelmia S10-sarjan julkistuksen jälkeen. Uusimpien tietoja mukaan S20-sarja luottaa edelleen ultraääneen sormenjäljen tunnistamisessa, joten on syytä olettaa, että tekniikan mahdolliset ongelmat on ratkaistu.

Tällä hetkellä on auki, pystyykö S20:n sormenjälkianturi tunnistamaan kaksi sormea kerralla. Tämä tekniikka on tulossa laitteisiin tietoturvan parantamiseksi, mutta toistaiseksi markkinoilla ei vielä tällaisia laitteita ole.

S20:n ulkonäkö muuttuu jonkin verran edeltäjästään. Takakanteen tulee neljän kennon kameramoduuli. Etulasin läpi kamera katsoo reiästä. Kuulokkeiden audioplugi on ilmeisesti jätetty kokonaan pois, ensimmäistä kertaa Galaxy S -sarjassa.

Kasvaneet suorituskykytarve vaatii jatkuvasti muistin kasvattamista, ja S20:ssä on tiettävästi 12 gigatavun RAM-muisti. Prosessoriversiot tulevat olemaan Qualcommin Snapdragon 865 ja Samsungin oma Exynos-sarjan piiri.