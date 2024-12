Merkittävä innovaatio: suuntaava mikrofoni piistä

Kulutuselektroniikassa mikrofonit perustuvat yhä useammin piihin ja MEMS-rakenteisiin, jotka ovat tähän saakka olleet pääasiassa joka suuntaan kuuntelevia. Kanadalainen Soundskrit on nyt esitellyt ensimmäiset MEMS-pohjaiset suuntaavat mikrofonit, jotka lupaavat mullistaa mikrofonisuunnittelun ja parantaa merkittävästi äänen tallennuksen laatua.

MEMS-rakenteisiin perustuvilla mikrofoneilla on monia etuja perinteisiin kalvopohjaisiin mikrofoneihin verrattuna. Pii on erittäin kestävä materiaali, mikä tekee MEMS-mikrofoneista luotettavia ja pitkäikäisiä. Lisäksi ne kuluttavat vähemmän energiaa ja sopivat pienempään tilaan, mikä on iso etu erityisesti pienikokoisissa laitteissa, kuten älypuhelimissa ja kuulokkeissa.

Soundskritin uudet MEMS-pohjaiset suuntaavat mikrofonit, SKM1600- ja SKM2600-mikrofonimoduulit, perustuvat maailman alhaisimman kohinatason omaavaan MEMS-suuntaavaan mikrofoniin, joka tunnetaan nimellä SKR0610. Nämä modulaariset ratkaisut tarjoavat "plug-and-play" -ratkaisun, joka yksinkertaistaa suuntaavien mikrofonien integrointia elektroniikkatuotteisiin.

Uudet moduulit on suunniteltu helpottamaan valmistajien kehitysprosesseja tarjoamalla valmiita ratkaisuja, jotka vähentävät suunnittelun monimutkaisuutta ja parantavat tuotteiden suorituskykyä. Sekä SKM1600- että SKM2600-mallisarjat sisältävät suuntaavia mikrofoneja, joissa on optimoidut akustiset kanavat ja tiiviit rakenteet, jotka helpottavat asennusta ja parantavat kestävyyttä.

SKM1600-sarja yhdistää dipoli- ja omnidirektionaalisen mikrofonin yhdeksi kompaktiksi moduuliksi. Tämä ratkaisu sopii erityisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan erinomaista äänen eristystä. Mikrofonissa on myös IP57-tason suojaus pölyä ja kosteutta vastaan sekä helppo kiinnitysmekanismi.

SKM2600-sarja tarjoaa yksinkertaisemman vaihtoehdon yhden suuntaavan mikrofonin avulla. Dipoli- tai hyperkardioidisuuntakuviot on toteutettu täysin laitteistotasolla, mikä poistaa tarpeen laskennallisesti raskaille mikrofoniryhmäkäsittelyille. Tämä tekee SKM2600-sarjasta kevyen ja vähävirtaisen ratkaisun.

Soundskritin ratkaisut ovat jo herättäneet kiinnostusta monilla kuluttajatuotteiden alueilla, kuten kaiutinpuhelimissa, verkkokameroissa, videopalkkilaitteissa, kuulokkeissa ja puhemerkintälaitteissa. Uudet mikrofonimoduulit lyhentävät merkittävästi kehitysaikoja ja tuovat huipputason äänenlaadun nopeasti markkinoille.