LoRa on yksi käytetyimmistä IoT-verkkotekniikoista markkinoilla. STMicroelectronics helpottaa nyt LoRa-laitteiden suunnittelua tuomalla markkinoille ensimmäisen LoRa-järjestelmäpiirin, joka pitää sisällään radion ja 32-bittisen ohjaimen lisäksi kaikki tarvittavat komponentit protokollaa myöten.

Erityisesti e-kirjoissa ja erilaisissa näyttösovelluksissa käytetyn sähköisen paperin eli e-paperin laatu paranee koko ajan. Taiwanilainen Pervasive Displays on nyt esitellyt 5,8- ja 9,7-tuumaiset ruudut, joiden resoluutio on 134 ja 121 pistettä tuumalla.

Suomessakin 5G-yhteyksiä on myyty jo pian vuoden ajan, mutta kyse on ollut ensimmäisen sukupolven ns. NSA-verkoista (non-standalone), jossa verkon ohjausdata on siirtynyt 4G-linkin yli. Korealainen SK Telecom sanoo nyt siirtäneensä onnistuneesti dataa ensimmäisessä toisen polven 5G-verkossa, jossa käytettiin eri laitetoimittajien laitteita.

Kuvantunnistuksen tekniikoiden nopea eteneminen on johtanut siihen, että järjestelmillä voidaan skannata suuriakin väkijoukkoja ja tunnistaa etsittyjä henkilöitä. Nyt Euroopan komissio haluaa kuitenkin ottaa väliajan tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.

HMD Global aloittaa ensi maanantaina uuden Nokia 2.3 -älypuhelimen myynnin. Samalla yritys aloittaa uuden aikakauden, kun se tuo tekoälyavusteisen kameran edullisten puhelimien luokkaan. Uutuus maksaa vain 119 euroa. Puhelimen kaksoiskamera auttaa parhaimman kuvan valinnassa suosittelemalla kuvaa. Olipa kyseessä takaperin voltti, voittomaali tai perhepotretti, jossa jokainen kerrankin hymyilee, suositellun kuvan toiminto tallentaa automaattisesti vaihtoehtoisia otoksia ja suosittelee sitten parasta – vaikka sitä ei olisikaan otettu juuri sillä hetkellä, kun laukaisinta painettiin, HMD Global hehkuttaa.

Suunta-antennit toimivat tiettyyn suuntaan, mikä parantaa suorituskykyä ja vähentää häiriöitä. Tämä periaate, joka on hyödyllinen radioaaltojen parissa, voisi olla mielenkiintoinen myös pienikokoisille valonlähteille. Valon suunta-antenneja voitaisiin käyttää datan vaihtoon eri suorittimien välillä pienellä häviöllä ja valon nopeudella.

Huawei on esitellyt Lontoossa uudet työkalut, joilla kehittäjät voivat tuottaa sovelluksia sen omassa HMS-ekosysteemissä. HMS on Huaweille jättimäinen hanke, jolla se yrittää paikata Googlen mobiilipalvelujen puuttumista uusimmista puhelimistaan.

Nokia on ilmoittanut Angola Cablesin kokeilevan Nokian Photonic Service Engine 3 (PSE-3) -piirisarjaa ensimmäistä suoraa optista yhteyttä varten Yhdysvaltojen ja Afrikan välillä. Reitti tarjoaa suoran, lyhyellä viiveellä varustetun transatlanttisen reitityksen ja yksinkertaistaa huomattavasti palveluiden tarjoamista nopeasti kasvavilla Afrikan markkinoilla.

Aika monessa projektissa kehitetään Linuxiin perustuvia älypuhelimia ja monissa on jo päästy jopa toimituksiin asti. Mikäli tällainen laite kiinnostaa, eikä alustan keskeneräisyys haittaa, voi laitteen saada nyt edullisesti. Pinephonen toimitukset ovat alkaneet ja hintaa puhelimelle tulee 150 dollaria eli noin 135 euroa.

Sulautettujen laitteiden tietoturva on tutkimusten mukaan edelleen usein varsin hataralla pohjalla. Alue kaipaa parannusta ja Wind River pyrkii parantamaan omaa osaamistaan yritysostolla. Kauppalistalle tarttui Star Lab, josta tulee samalla Wind Riverin tytäryhtiö.