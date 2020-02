Virtaa laitteeseen langattomasti NFC:llä

Kannettavia laitteita voi usein ladata langattomasti ja parhaimmillaan latausteho voi olla jopa yli 10 wattia. LVarsinkin pieniä laitteita voi ladata myös siirtämällä sähköenergiaa NFC-linkin yli. Englantilainen Panthronics esittelee Embedded Worldissa piiriään, joka li kaksinkertaistaa nykyisen NFC-lataamisen tehokkuuden.

NFC Forumin määrityksissä (WLC-spesifikaatio) on mahdollistanut vaikkapa korvanappien lataamisen noin watin teholla. Sen sijaan Panthronicsin uusi PTX100W-ohjain mahdollistaa lataamisen yli 2,5 watin lähtöteholla.

PTX100W-piiri perustuu uuteen, patentoituun siniaaltoarkkitehtuuriin. Se tuottaa paitsi yli kaksinkertaisen lähtötehon, myös minimoi virtahävikit. Korvakuulokkeet, fitnessrannekkeet ja muut pienet laitteet voi ladata yli kaksi kertaa aiempia ratkaisuja nopeammin.

Uusimpien matkapuhelinten ja puettavien laitteiden valmistajat haluavat korvata langalliset laturiyhteydet langattomilla latauksilla mukavuuden, suunnittelun joustavuuden ja luotettavuuden etujen takia. Älypuhelimissa suosittu langaton Qi-lataus ei sovellu pienemmille laitteille, koska se vaatii suuren antennin ja kalliit piirit. Qi-antennit menettävät myös tehoaan, mikäli niitä ei ole kohdistettu tarkasti.

NFC-latauksessa antennikoko on paljon pienempi, antennin suunnalla ei ole niin väliä ja NFC-protokolla tukee suoraan datansiirtoa isäntäkoneen, kuten älypuhelimen, kanssa. Tähän asti tekniikan yleistymistä on hidastanut NFC-ohjainpiirien matala lähtöteho.

Nyt PTX100W: n esittely tekee langattoman latauksen NFC-liitännän kautta sopivaksi kaikille laitteille, joiden akku on alle 500 milliampeerituntia. Panthronicsin kehittämä arkkitehtuuri eliminoi häviölliset EMC-suodinpiirit, joita vaaditaan tavanomaisissa NFC-ohjaimissa, joissa on neliöaaltoinen lähtösignaali. Poistamalla EMC-suotimen OEM-valmistajat voivat saavuttaa antennin, jonka sovitusimpedanssi on noin kaksi kertaa pienempi kuin tavanomaisessa ratkaisussa.

Tämän ansiosta NFC -laturi voi ajaa paljon enemmän virtaa NFC-antennin kautta kuin nykyiset ohjaimet. Panthronicsin DiRAC (Direct-to-Antenna Connection) -tekniikan avulla on mahdollista tunnistaa suoraan antennisignaalit, joilla on korkea dynaaminen alue patentoidun vastaanottimen tulovaiheen kautta.