Diodes Incorporated on lanseerannut ensimmäisistä kellosignaalin generaattoripiirit, jotka täyttävät uudet PCIe 5.0 -määritykset. Tämä antaa laitesuunnittelijoille mahdollisuuden seuraavan polven palvelin-, tallennus- ja verkkolaitteita datakeskuksiin, jotka nykyään käyttävät PCIe 4.0: ta, mutta joiden on oltava valmiita PCIe 5.0:sta varten.

Eilen Nürnbergissä päättynyt Embedded World on vuosi toisensa jälkeen päässyt hehkuttamaan kasvavia näytteilleasettajien ja kävijämääriä, mutta tänä vuonna koronavirus muutti kaiken. Yli puolet messuvieraista jätti tulematta paikalle.

Schneider Electric on tuonut Euroopan markkinoille 230 voltin mallit litiumioniakkuihin perustuvista ”lyhyistä” APC Smart-UPS -laitteista. Uudet versiot tekevät tästä virransyötön varmistuksesta sopivan ratkaisun edge computing -sovelluksiin.

Intel on yllättänyt monet esittelemällä koko joukon 5G-verkkojen eri osiin räätälöityjä piirejä sekä core- että radioverkkoon. Yksi uutuuksista on maailman ensimmäinen 5G-tukiasemiin tarkoitettu x86-prosessori. Intelin vahva ulostulo on mielenkiintoinen myös Nokian kannalta.

Saksalainen Bosch kehittää monenlaisia tekoälyä hyödyntäviä IoT-ratkaisuja. Nyt yhtiö on laatinut eettisen säännöstön, joka ohjaa tekoälyn käyttöä yrityksen älytuotteissa. Tekoälyn eettiset säännöt Boschilla pohjautuvat perussääntöön, jonka mukaan ihmisten tulee olla tekoälypohjaisten päätösten lopullinen tekijä.

Jos on käyttänyt laitteessaan STMicroelectronicsin suosittua 32-bittistä MP1-ohjainta, on nyt mahdollista tuoda helpolla lisää suorituskykyä suunnitteluunsa. ST on tuonut tarjolle aiempien ohjainten kanssa nastayhteensopivia piirejä, joissa kellotaajuus on nostettu 650 megahertsistä 800:een.

Embedded World avasi tiistaina itsepäisesti ovensa koronaviruksesta huolimatta. Elektroniktidningenin Jan Tångring raportoi hiljaisista messuhalleista.

Verkon viipalointi ei network slicing on konsepti, jossa operaattori saa mahdollisuuden jakaa kaistaansa asiakkaille dedikoituina yhteyksinä, joissa esimerkiksi kriittiset palvelut toimivat häiriöttä. Nokian mukaan se tuo toiminnallisuuden asiakkaidensa käyttöön jo ensi kesänä.

Samsung kertoo ensimmäisenä markkinoilla aloittaneensa massatuotannon älypuhelimien 16 gigatavun LPDDR5-muisteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seuraavan polven premium-laitteissa keskusmuistin koko kasvaa nykyisestä 12 gigatavusta jo 16 gigatavuun.

Kannettavia laitteita voi usein ladata langattomasti ja parhaimmillaan latausteho voi olla jopa yli 10 wattia. LVarsinkin pieniä laitteita voi ladata myös siirtämällä sähköenergiaa NFC-linkin yli. Englantilainen Panthronics esittelee Embedded Worldissa piiriään, joka li kaksinkertaistaa nykyisen NFC-lataamisen tehokkuuden.