Huawein uusin on hieno, mutta huutaa Googlen palveluja

Mate 30 Pro on vielä hetken aikaa Huawein uusin huippupuhelin, P40-sarjaa odotellessa. Samalla laite oli ensimmäinen merkittävä puhelin, johon Huawei ei saanut Googlen mobiilipalveluja. Valitettavasti se näkyy.

Huawei tarjoaa GMS-palvelujen (Google Mobile Services) sijaan omia HMS-palvelujaan, jossa sovelluksia asennetaan uuden AppGalleryn kautta. Sovellusten asennus on tehty todella helpoksi ja itse asiassa Googlen Play -kauppaa fiksummin.

Reilu viikko sitten Huawei ilmoitti, että AppGalleryssä oli 2,9 miljoonaa sovellusta. Kyse ei kuitenkaan ole sovelluskaupan nimekkeiden määristä – siihen 2,9 miljoonaa appia riittäisi mainiosti – vaan siitä, että kaupasta puuttuvat lähes kaikki suosituimmat Android-sovellukset. Käytännössä kaikki ne, jotka vaativat Googlen taustapalvelujen ajoa taustalla.

Tämä tarkoittaa, että käytössä ei ole Googlen Mapsia, Youtubea, Chromea, Whatsappia, Twitteriä, Facebookia ja monia muita, tärkeimpänä Google Play -sovelluskauppa. Mate 30 Pro osoittaa, että nämä sovellukset ovat todellakin niitä tappajasovelluksia, joihin käyttäjät ovat sidottuja.

Verkossa on toki esitetty lukuisia keinoja kiertää rajoitusta ja asentaa Googlen palvelut puhelimeen jälkikäteen. Itse kokeilin neljää eri ohjetta eri asennuspaketteineen ja tällä hetkellä jokainen niistä törmää Google-palvelujen vaatimaan synkronointiin. Googlella ei tietenkään ole periaatteessa mitään intressiä estää sovellustensa asentamista myös lisensoimattomiin laitteisiin – sehän elää mainostuloilla – mutta näyttää siltä, että yhtiö seuraa ja paikantaa tapoja kiertää estot ja reagoi niihin.

Tämä on todella iso sääli. Mate 30 Pro on suunnittelultaan upea älypuhelin. Tuhannen euron näyte näyttää todella premiumilta ja laatu tuntuu kädessä. 6,53-tuumainen AMOLED-näyttö on hyvin voimakkaasti sivulle kaartuva ja se menee jo osin yli. Osa webbisivuista ”taipuu” puhelimen reunoilla, mikä heikentää jo luettavuutta ja käytettävyyttä.

Kirin 990 -prosessori on erittäin nopea 8 gigatavun RAM-muistilla varustettuna. Tallennustilaa on 256 gigatavua, mutta sitä voi laajentaa asentamalla toiseen SIM-korttipaikaan Huawein oman NM-muistikortin. Kasvontunnistus toimii erittäin nopeasti ja luotettavasti.

Puhelimen vahvin osa on kuitenkin kamera, joka on tuttu jo palkitusta P30 Pro -mallista. Laajakulmakenno on kuitenkin päivitetty 40 megapikseliin ja toisaalta P30 Pro -mallin 5kertainen optinen tarkennus on kutistunut 3-kertaiseksi. ToF-anturi tuottaa todella laadukkaita bokeh-efektejä. Parempaa kuluttaja ei osaa kaivata. Ultrahidastus on enemmän kuriositeetti, mutta osoittaa mihin kameralaitteisto kykenee.

Mate 30 Prota ei kuitenkaan uskalla suositella tällä hetkellä kellekään. Huawein päämarkkinoilla eli kotimaassa Kiinassa mitään ongelmaa ei ole, täällä lännemmässä toivoo, että Googlen hakemus luvasta toimittaa GMS-palvelut Huaweille hyväksytään nopeasti. Sitä päivitystä tämä huippulaite kaipaa kipeästi.