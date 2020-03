Nokia ratkaisee ReefShark-ongelmat rajuilla muutoksilla

Nokia kertoi eilen solmineensa yhteistyösopimuksen Marvellin kanssa seuraavan polven ReefSHark-tukiasemapiirien kehityksestä. Yhteistyötä voidaan pitää jopa radikaalina ratkaisuna niihin ongelmiin, joihin Nokia ajautui Intelin kanssa kaksi vuotta sitten julkistetun ReefSharkin kanssa.

Toisen polven ReefShark tulee perustumaan Marvellin uusiin Arm-prosessorialustoihin. Piirisarjat tullaan kuitenkin kehittämään Nokian ReefShark-brändin alla.

Marvell julkisti maanantaina uuden polven OCTEON-alustansa. Kyse on käytännössä kahdesta eri piiriperheestä, joista TX2 on tarkoitettu 5G-verkkojen datansiirron ohjaukseen. Fusion-versio on tarkoitettu tukiasemien kantataajuuslaskentaan.

OCTEOn Fusionin etuna on, että alustaan voidaan integroida valmistajan tai kolmansien osapuolten IP-ytimiä. Näin Nokia – tai aiemmin viikolla Marvell-yhteistyöstä kertonut Samsung Networks – pystyy kehittämään tukiasemiinsa erittäin suorituskykyisiä, kustomoituja toimintoja.

ReefShark2 tulee olemaan aivan eri prosessori kuin edeltäjänsä. Nokian ja Marvellin tiedotteessa ei puhuta yhdestä keskeisimmästä muutoksesta ollenkaan, mutta Marvellin piirit on valmistettu taiwanilaisen TSMC:n tuotantolinjoilla. TMSC valmistaa jo piirejä volyymeissä 7 nanometrin prosessissa ja on kertonut ryhtyvänsä koevalmistukseen 5 nanometrissä vielä kevään aikana. Intelille tämä ei ole mahdollista vielä pitkään aikaan.

Nokia ei ole itse kertonut julkisesti tulevien piirien valmistuksesta eikä kehitystyön aikataulusta. Suurten ASIC-piirien saaminen piille on jättimäinen, paljon aikaa vievä urakka. Nokian ongelmana on se, ettei sillä oikeastaan ole aikaa odottaa.