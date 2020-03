Mikä ihmeen miniledinäyttö?

Applen Macbook on ollut melkoisissa imago-ongelmissa viime vuosina. Perhosnäppäimistö on hajoillut ja laitteen päivittäminen on ollut luvalla sanoen heikkoa. Nyt luvassa on kuitenkin uusi, pienempi MacBook Pro, jonka 14-tuumainen ruutu perustuu miniledeihin. Mutta mikä ihme on miniledinäyttö?

Verkkohuhujen mukaan Apple olisi korvaamassa nykyiset ruudut työn alla olevalla minileditekniikalla sekä tulevissa iPadeissa, vuoden lopulla esiteltävässä uudessa iMac Pro -koneessa sekä Macbook Pro -läppäreissä. Tämä merkitsisi isoa muutosta pois nykyisistä OLED-näytöistä.

Ledeillä on toteutettu nestekidenäyttöjen vaatima taustavalo. Televisioissa niitä on tyypillisesti useita kymmeniä. Miniledinäytössä käytettäisiin kuitenkin kooltaan selvästi pienempiä ledejä, joten niitä voidaan asentaa ruudun taustalle paljon enemmän. Tämä tarkoittaa merkittävästi tarkempaa LCD-näytön ohjausta.

OLED-ruutuihin verrattuna tekniikalla on monia etuja. Se on energiatehokkaampi, kontrastiltaan suurempi ja kirkkaampi näyttötekniikka. Miniledit perustuvat galliumnitridiin, joten ne eivät vanhene OLEDin tapaan.

Miniledeistä voidaan mennä vielä pienempään näyttötekniikkaan, jolloin puhutaan mikroledeistä. Tämän hetken taustavaloledeihin verrattuna mikroledit ovat noin sata kertaa pienempiä. Ideana on liittää yksi ledi jokaiseen pikseliin, jolloin niiden halkaisija saa olla vain muutamia kymmeniä mikrometrejä. Tällaisten ledien valmistus on - ainakin vielä – äärimmäisen hankalaa.

Mikäli huhut Applen laitteiden näytöstä pitävät paikkansa, yritys voi palauttaa MacBookit taas kehityksen kärkeen. Näppäimistöt on jo päätetty korjata vanhalla rakenteella ja nyt luvassa on paremmin mustia, kirkkaammin muista värejä ja vähemmän tehoa kuluttavia näyttöjä.

Kuva: Syntropy/Flickr (kuvaa käsitelty).