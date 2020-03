Ohjelmoitavalla piirillä verkkolaitteisiin jopa 9 terabittiä dataa

5G:n ja datamäärän eksponentiaalisen kasvun takia verkon solmujen ja datakeskusten täytyy pystyä prosessoimaan yhä enemmän dataa. FPGA-piireistään tunnettu Xilinx on nyt esitellyt Versal-sarjaansa uutuuden, joka lupaa vastata kovimpiinkin vaatimuksiin.

Versal on tuotenimi Xilinxin uusille ACAP-piireille eli adaptiivisen laskennan piireille. ACAP-laskenta menee paljon perinteisen FPGA:n kykyjä pidemmälle. Piirejä voidaan muuttaa laitetasolla sovittautumaan erilaisiin sovelluksiin ja erilaisiin työkuormiin.

Versal Premium on sarjan kolmas piiri ja tähän asti selvästi suorituskykyisin. Piirillä on kaksiytiminen Arm Cortex-A72 -sovellusprosessori ja kaksiytiminen Arm Cortex-RF5 -reaaliaikaprosessori. Uutta on viidennen polven PCIe-ohjain, 112 gigabittiä sekunnissa siirtävät PAM4-signalointia tukevat vastaanottimet, joka 600G-nopeuksia tukevat Ethernet-ohjaimet, jne. Tämän tuloksena Versal Premium pystyy yhdellä sirulla tukemaan jopa 9 terabitin datalinkkiä.

Piirillä on 14 000 DSP-lohkoa ja 3,4 miljoonaa LUT-hakutaulukkoa. Logiikkasoluja on enimmillään 7,4 miljoonaa. Kaikkiaan kapasiteetti vastaa Xilinxin mukaan sitä, että olisi liitetty yhteen 22 kappaletta 16 nanometrin prosessissa valmistettua ”perinteistä” FPGA-piiriä.

Yksi ACAP-alustan etuja on se, että Vitis-työkaluilla piirejä voidaan ohjelmoida C-, C++- ja jopa Python-kielellä. Tämä alentaa kehityksen kynnystä ja käytännössä avaa erittäin tehokkaan raudan myös sellaisten kehittäjien käyttöön, jotka eivät laitekuvauskieliä.