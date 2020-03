HMD esitteli ensimmäisen 5G-nokialaisen

HMD Global on julkistanut kolme uutta Nokia-älypuhelinta, yden uuden retor-puhelimen sekä uutena päänavauksena globaalin HMD Connect Global data roaming -palvelun. Uusien älypuhelimien joukossa on ensimmäinen 5G-laite, mallimerkinnältään Nokia 8.3 5G.

Ensimmäinen 5G-nokialainen on samalla yksi ensimmäisiä älypuhelimia, joka perustuu Qualcommin integroituun 5G-moduuliin. Snapdragon 765G -piirisarjassa on yhdistetty sovellusprosessori sekä RF-osa. Radion etupää on erittäin kattava ja tukee tiettävästi ainoana maailmassa kaikkia käytettävissä olevia 5G-taajuuksia 600 megahertsistä aina 3,8 gigahertsiin.

Snapdragon 765G -alusta ei tue vielä millimetrialueen eli yli 6 gigahertsin taajuuksia. HMD Globalin tuotejohtaja Juha Sarvikas kuitenkin sanoo, että tuki olisi helppo toteuttaa. – Siihen riittäisi antennien lisääminen, Sarvikas myöntää. Hän ei myönnä eikä kiistä mm-alueen 5G-puhelimen tuomista markkinoille, mutta jenkkimarkkinoille sellaiselle olisi kysyntää.

Nokia 8.3 5G on laitteistoltaan taattua Nokiaa. PureView-neloiskamera on toteutettu ZEISS-optiikalla, joka yltää laadukkaan videoon myös heikoissa valaistusoloissa. Zoomaus puuttuu edelleen, mutta Sarvikkaan mukaan tärkeämmäksi on arvioitu ”Hollywood-tason video”, joka perustuu ZEISS-optiikan elokuvatoimintoihin (Zeiss cinematic video capture).

Kamerasta huolimatta Nokia 8.3 5G:n todellinen myyntivaltti on laaja 5G-kaistatuki. Sen ansiosta laite pystyy esimerkiksi yhdistämään kantoaaltoja linkeiksi taajuusjakoisilla FDD-kaistoilla. Tämä lupaa nopeampaa dataa periaatteessa kaikkialla.

5G-puhelimen lisäksi HMD esitteli tänään Nokia 5.3-mallin, joka on erittäin suorituskykyinen neloskameralla varustettu älypuhelin alle 200 euron hintaluokkaan. Nokia 1.3 on puolestaan Android 10 GO -käyttöjärjestelmällä varustettu 95 euron malli.

HMD jatkaa myös Originals-sarjan retro-puhelimien tuomista markkinoille. Tällä kertaa retroillaan Nokia 5310-mallilla, joka perustuu vanhaan 3310 Xpress Music -konseptiin. S30+ -käyttöjärjestelmään perustuvalle laitteelle tulee hintaa 39 euroa. Tavoitteena ovat 2G-verkkoja edelleen tarvtsevat käyttäjät, joita on maailmalla yli 400 miljoonaa.

Yllättävin julkistus oli HMD Globalin oma dataroaming-palvelu. Kympin kuukausihinnalla ja maksamalla vitosen jokaisesta gigatavusta on datayhteydessä kaikkialla, HMD Connect -palvelu lupaa. Palvelu toimii jo nyt yli 120 maassa maailmanlaajuisesti.

Palvelun beetaversioon voi tutustua osoitteessa HMDConnect.com.