P40 Lite on erittäin mielenkiintoinen uutuus

Huawei järjesti eilen virtuaalisen lanseeraustilausuuden, jossa esiteltiin useita uusia tuotteita. Eilen käsittelimme jo uuden P40 Pro -huippumallin, joka vakuuttaa kamerallaan. P40-sarjan pikkuveli eli P40 Lite saattaa kuitenkin olla se puhelin, johon moni kaupassa tarttuu. P40 Lite -puhelimen myyntivaltti on 299 euron hinnan ja tekoälyä hyödyntävän neloiskameran yhdistelmä.

Pääkamera on 48 megapikselin laajakuvakenno, superlaajakulmakamerassa on 8 megapikseliä ja näiden lisäksi laitteessa on 2 megapikselin makro- ja syvyyskamerat. Makrolla voidaan Huawein mukaan tarkentaa vain 4 senttimetrin päässä sijaitseviin kohteisiin.

Huawein kameraosaaminen ei kuitenkaan perustu kennoihin, vaan ohjelmistoon. Keskeistä on se, mitä anturien vangitsemalle valolle tehdään algoritmien avulla. Sen avulla voidaan tuottaa esimerkiksi yökuvia Super Night Mode -tilassa. Tekoälyä hyödynnetään myös P40 Liten 16 megapikselin etukamerassa, jossa Super Night Selfie 2.0 -nimen saanut tekniikka optimoi kohteen ja taustan kaikissa valaistusolosuhteissa.

Yleensä halvemmissa älypuhelimissa alempi hinta perustuu vanhempiin tai heikompiin komponentteihin, mutta tässäkin kohtaa P40 Lite tekee korvan tarjouksen. Kirin 810 -prosessori on valmistettu 7 nanometrin prosessissa Huawein kalliimmista malleista löytyvien suorittimien tapaan, mikä tarjoittaa nopeampaa prosessointia pienemmällä tehonkulutuksella.

P40 Litessä on 6 gigatavua RAM-käyttömuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. 4200 milliampeeritunnin akku ladataan 40 watin SuperCharge -tekniikalla. Huhtikuussa myyntiin on tulossa myös P40 lite E-malli, jossa muistia on 4 + 64 gigatavua. Sen suositushinta on 199 euroa.