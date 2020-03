Seuraavaksi tulee räätälöitävä Linux-näppäimistö

System76 tunnetaan laadukkaiden kannettavien tietokoneiden valmistajana, mutta nyt Pop!_OS-käyttöjärjestelmästä tunnettu yritys laajentaa laitepuoltaan näppäimistöön. Työn alla on tiukasti omaan käyttöjärjestelmään integroitu näppäimistö.

Yhtiö puhuu blogissaan kongifuroitavasta näppäimistöstä. Sitä lähdettiin kehittämään tutkimaan olemassaolevia näppäimistöjä, mutta niistä ei juuri apua ollut. - Me ajattelemme käsiä ja sormea ja sitä, kuinka käytämme näppäimistöjä käyttöjärjestelmien rajapintana. Havaitsimme, että esimerkiksi välilyöntinäppäimet ovat tyypillisesti liian pitkiä, mikä tarkoittaa, että peukalo jää lähes hyödyttömäksi. Halusimme muuttaa koko suunnittelun, sanoo pääjohtaja Carl Richell.

Toinen puoli on konfiguroitavuus, Richell sanoo. - Suuri osa asiakkaistamme on oman alansa asiantuntijoita ja heillä on omat ainutlaatuiset oikotiensä ja työkalunsa. Haluamme tehdä heille näppäimistön, joka voidaan ohjelmoida tietyille työkaluille, mikä tekee siitä paremman käyttöliittymän kyseisen työkalun käyttöön.

System76:n näppäimistössä on kolmenkokoisia näppäimiä, joten niitä on helppo vaihtaa keskenään. Eri konfiguraatioita System76 testasi hyvin perinteisesti iteroimalla eli kokeilemalla ja parantamalla.

Tuloksena on näppäimistö, joka voidaan säätää haluttuun ohjelmaan optimaalisesti ja joka on fyysisesti kevyempi: pikkusormiin kohdistuu vähemmän rasitusta, kun peukalo tulee järkevästi mukaan. Numeronäppäimistö puuttuu kokonaan, koska tällöin hiirtä voi pitää lähempänä.

System76 aikoo tuoda näppäimistönsä tarjolle loppukesästä. Hinnast ei vielä ole tietoa.