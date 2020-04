Inteliltä maailman nopein prosessori kannettaviin

Intelillä ei ole viime aikoina ollutkaan kovinkaan paljon syytä juhlaan, joten ei ihme, että yritys ottaa nyt kaiken irti maailman nopeimmasta kannettavien tietokoneiden prosessorista. Uusi Core H -sarja nostaa läppärien prosessorien maksimikellotaajuuden 5,3 gigahertsiin.

Uuden H-sarjan lippulaivaprosessori on mallimerkinnältään i9-10980HK. Sen kahdeksan suoritinydintä kiihtyvät Turbo-moodissa 5,3 gigahertsiin. Comet Lake -koodinimellä kehitetyt prosessorit on valmistettu 14 nanometrin prosessissa, mikä on eittämättä niiden akilleen kantapää esimerkiksi taistelussa AMD:n uusimpia suorittimia vastaan.

Tuttuun tyyliin Intel vertaa uusimpien prosessorien suorituskykyä kolme vuotta vanhempiin prosessoreihinsa. Intelin mukaan H-sarjan uusin piirtää pelien ruutuja 54 prosenttia enemmän sekunnissa, on keskimäärin 44 prosenttia nopeampi ja renderöi 4K-videota jopa kaksi kertaa nopeammin kuin nopein suoritin kolme vuotta sitten.

Kaikkiaan uudessa H-sarjassa on kuusi uutta prosessoria. Niiden lämpötehobudjetti on 45 wattia, joten kyse on nimenomaan pelikannettaviin tarkoitettu suoritin. Piirien hintoja Intel ei vielä kertonut.

Intelillä on Ice Lake -nimellä kehitetty läppäriprosessori, joka valmistetaan 10 nanometrin prosessissa. Näistä piireistä tuttua tehokasta Gen 11 Iris Plus -grafiikkaprosessoria uusiin H-sarjan suorittimiin ei saa. Tämä ei ole iso ongelma, sillä useimpiin H-sarjan prosessorilla varustettuihin pelikoneisin tulee joka tapauksessa erillinen grafiikkakortti.