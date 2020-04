Ruotsalainen Einride tunnetaan automatisoiduista sähkörekoistaan. Tähän asti tekniikkaa on testattu lähinnä suljetuilla alueilla ja tienpätkillä, mutta nyt yritys on ensimmäistä kertaa esitellyt julkisesti tekniikkaa, jossa yksi kuljettaja voi ohjata samanaikaisesti useita ajoneuvoja.

Flash-tekniikassa tallennustiheyttä voidaan kasvattaa lisäämällä yhteen soluun tallennettujen bittien määrää. Tässä kehityksessä on päästy QLC-tasolle (quad-level cell), jossa soluun tallentuu neljä bittiä. Vaativa tekniikka on kypsynyt, sillä Micron on esitellyt ensimmäisen siihen pohjautuvan SSD-levyn datakeskuskäyttöön.

OnePlus on julkistamassa ensi viikolla uutta laitesarjaansa, jo kahdeksatta sukupolvea. Yritys on tuttuun tapaan vihjaillut uutuuksien ominaisuuksista ja vahvistanut monia tulevia tekniikoita. Myös seuraajat ovat kertoneet omia paljastuksiaan ja eilen verkkoon tuli ”varma tieo” uutuuksien hinnoista.

Ouluun valmistuu uusi IoT-teknologian innovaatiokeskus. Uroksen ja Qualcommin perustama keskus hyödyntää ensimmäisenä Suomessa 5G-privaattiverkkoa tuotekehitykseen ja testaukseen. Elisan toteuttama 5G-privaattiverkko on jo toiminnassa Uroksen tiloissa.

Flex Power Modules on lisännyt uuden teholähdesarjan pienikokoisten teollisuudenkäyttöisten DC-muuntimien valikoimaansa. PUC-2B-sarja tarjoaa yksi tai kaksi2 watin ilman minimikuormitusta. Uusi eristettyjen ja reguloimattomien DC/DC-moduulien perhe lisää powereihin lähdön oikosulkusuojauksen ja vahvistetun eristyksen.

Nokia jäi yllättäen rannalle, kun China Mobile päätti jättimäisestä toisen vaiheen 5G-rakennusurakastaan. Tämä on aiheuttanut pienimuotoisen myrskyn Nokian Shanghain konttorissa.

Laite- ja muiden ohjelmistojen säännölliset päivitykset parantavat autojen toiminnallisuutta, tietoturvaa ja turvallisuutta. Yleensä ajoneuvot pitää viedä korjaamoon päivityksiä varten, mutta etäpäivitys korjaa tämän ongelman. Älypuhelimien tapaan käyttäjät voivat joustavasti ladata uusimmat versiot ohjelmistoihin milloin tahansa, missä tahansa.

Uppsalan yliopistossa on kehitetty orgaanisiin materiaaleihin perustuva nappiparisto, jonka lataaminen onnistuu mullistavalla nopeudella, vain sekunneissa. Lisäksi paristo voidaan ladata jopa 500 kertaa ilman, että sen varauskapasiteetti merkittävästi alentuu.

Saksalaisessa Jülichin tutkimuskeskuksessa on onnistuttu kehittämään erittäin tehokas, piisirulle integroitava laser. Germaniumin ja tinan yhdistelmästä rakennettu laser on tehokkuudeltaan samaa luokkaa kuin tavanomaiset galliumista ja arseenista valmistetut GaAs-puolijohdelaserit.

Yritysten tietoturvauhat ja kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet koronaviruksen vuoksi, selviää tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin uudessa kyselyssä. 71 % vastanneista tietoturva-ammattilaisista ilmoitti tietoturvauhkien tai kyberhyökkäysten lisääntyneen koronaviruksen vuoksi.