Pasilassa testataan kolmen robottiauton ryhmää

Suomalainen robotiikka- ja ohjelmistoyritys Sensible 4 aloittaa tänään uuden pilottiliikennöinnin Helsingin Pasilassa. Linjanumerolla 29R ajetaan ensimmäistä kertaa kolmella eri ajoneuvolla, jotka kaikki ajavat autonomisesti turvakuljettajan valvonnassa.

Kyse on Euroopan unionin rahoittamasta pilotista, joka jatkuu kesäkuulle. Pilotin tavoitteena on selvittää miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä.

Pilottiprojektissa ajetaan rengasreitillä Messukeskuksen ja Pasilan aseman välillä arkisin klo 8 ja 15.30 välillä. Liikennöintiympäristönä Helsingin Pasila on selvästi haastavampi kuin aikaisempien pilottiprojektien reitit. Pasilassa robottibussit ajavat muun liikenteen seassa ja huomioivat kevyen liikenteen ja myös raitiovaunut. Ajoväylät ovat paikoittain hyvin kapeita ja erityisesti suurin auto GACHA pitää asemoida väylälle muutaman sentin tarkkuudella.

Toimintaympäristön haastavuus onkin yksi keskeinen osa pilottiprojektia: Pasilassa toimiva tekniikka toimii muuallakin. Sensible 4:n teknologialla on mahdollista ajaa itsenäisesti kaikissa olosuhteissa.

Ajoneuvoina pilotissa käytetään Sensible 4:n kehittämää ja japanilaisen MUJI:n muotoilemaa GACHA-robottibussia, Kiinalaisen Dongfengin sarjatuotannossa olevaa CM7 -pikkubussia sekä pientä Renault Twizyyn rakennettua Juto-testiautoa. Kahdessa ensimmäisessä autossa on tilaa matkustajille, Juto on mukana vain testauskäytössä. Kaikki ajoneuvot ovat sähkökäyttöisiä ja automatisoitu Sensible 4:n teknologialla.

Dongfengin ajoneuvon käyttäminen pilotissa on hyvä esimerkki Sensible 4:n teknologian soveltuvuudesta erilaisten ajoneuvojen ja toimijoiden tarpeisiin. Pitkä testausjakso vakioidulla reitillä mahdollistaa erilaisten ohjelmistoratkaisujen kokeilun.

Pasilan pilottiprojektissa testaan ensimmäistä kertaa etäohjausta tässä laajuudessa. Itsestään ajavien ajoneuvojen liikennöintiä seurataan etäohjauskeskuksessa muun muassa videokuvan avulla.

Toinen tärkeä kokeiltava asia on liikennöinnin kysyntäpohjaisuus. Liikennöinnin kysyntäohjauskokeilu tehdään yhteistyössä espanjalaisen Shotlin kanssa. Shotl-älypuhelinsovelluksen avulla testimatkustaja voi tilata itselleen kyydin halutulta pysäkiltä toiselle.

Ajoneuvoihin ei alkuvaiheessa oteta kyytiin matkustajia, koska koronavirusepidemian aikaan heidän turvallisuuttaan ei voida taata. Tavoitteena on kuitenkin avata pilotti matkustajille myöhemmin kevään edetessä. Myös etäohjauskeskuksessa on mahdollisimman vähän henkilöstöä yhtäaikaisesti.