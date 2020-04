Pienemmän OnePlus-uutuuden ongelma on sen edeltäjä

OnePlus julkaisi eilen uudet 8-sarjan älypuhelimensa. Sarjan Pro-mallia voi jo nyt pitää hinta-laatusuhteeltaan yhtenä parhaista älypuhelimista, mutta entäpä pikkuveli eli OnePlus 8?

8-perusversio eroaa Pro-mallista selvästi. Näyttö on 6,55 tuuman ruutu, joka virkistyy 90 kertaa sekunnissa, kun Pro-versiossa virkistystaajuus on 120 hertsiä. Eron huomaa, mutta tosiasiassa hyppäys useimpien valmistajien 60 hertsistä 90 hertsiin on isompi kuin 90 hertsistä 120:een.

OnePlus 8:n sisuksista löytyy sama Snapdragon 865 -prosessori ja Qualcommin X55-modeemi nopeine 5G-yhteyksineen kuin Pro-mallistakin. Laitteen kamerajärjestelmä koostuu kolmesta kamerasta: pääkamera on Sonyn 48 megapikselin IMX586-kenno, ultralaajakuvakenno erittelee 16 megapikseliä ja lisäksi yhdistelmässä on 2 megapikselin makrokenno.

Perusmallista puuttuu tuki langattomalle lataukselle, eikä sitä ole suojattu IP68-tasoisesti kuten Pro-isoveljeään. Warp 30T-pikalaturi toki on yksi markkinoiden nopeimpia.

OnePlus sanoi eilen hakeneensa 8-mallissa kompaktimpaa tyyppiä. Tämä pitää paikkansa. Hieman pienempänä 8-malli voi olla esimerkiksi pienikätiselle helpompi käsitellä kuin suurempi Pro-versio. 8-sarjassa perusmalli tietää paikkansa, mutta sen ongelmaksi voi muodostua OnePlussan viiem vuonna esittelemä 7T-sarja.

7T-mallissa oli jo 90 hertsin näyttö. Sen kamera ei jää oikeastaan millään tavalla heikommaksi, sillä 8-malliin verrattuna makrokennon tilalla oli 8 megapikselin telelinssi.

Tällä hetkellä OnePlus 7T Pro -puhelinta myydään 679 eurolla (8+256 gigatavun muistilla), kun halvin 8-malli (8+128 gigatavua) maksaa viikon kuluttua myyntiin tullessaan 699 euroa. Ainakaan 7T Pron omistaja ei lähde päivittämään puhelintaan uuteen 8-malliin. OnePlus 8 Pro on sitten kokonaan toinen asia.

Kenelle OnePlus 8 sitten sopii? Mikäli taskussa on vanhempi OnePlus-laite, vaikkapa 6-sarjaa, uusi 8-malli on selkeä parannus. Jos haluaa 5G-puhelimen, joka on yksi pienempiä ja edullisimpia, 8-malli sopii hyvin. Ja jos haluaa vaihtaa hitaalla näytöllä varustetun iPhonen nopeampaan kohtuulliseen hintaan, OnePlus 8 on hyvä vaihtoehto. Applen odotetaan siirtyvän 120 hertsin näyttöön seuraavassa iPhone-polvessaan, mutta hinta tulee olemaan selvästi OnePlus 8:n hintalappua suurempi. Lisäksi on epävarmaa, ehtiikö 5G-modeemi vielä tämän vuoden iPhone-uutuuksiin.