Sensible 4:n robottibussin kehitys sai Insinööripalkinnon

Robotiikka ja ohjelmisto yritys Sensible 4:n GACHA-työryhmä on voittanut Tekniikan akateemisten tämän vuoden Suomalaisen insinööripalkinnon. Palkinto, jonka arvo on 30 000 euroa, annetaan henkilölle tai työryhmälle joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa.

Sensible 4:n kehittämä ohjelmisto mahdollistaa itseajavien ajoneuvojen ajamisen kaikissa sääolosuhteissa ja ympäristössä. TEK:n raati perustelee voittoa näin: "Vaikeat sääolosuhteet ovat autonomisten ajoneuvojen akilleen kantapää. Teknisten ratkaisujensa ansiosta Sensible 4:n GACHA-robottibussi kulkee sateesta, sumusta ja lumesta huolimatta." Raadin mukaan GACHA-bussi on rohkea kurotus tulevaisuuteen.

Muut finalistit olivat tänä vuonna Valmet, ABB, Sandvik sekä CH-BioForce. Sensible 4 toimitusjohtaja Harri Santamalan mukaan voitto tuntuu erityisen hyvälstä näin kovassa seurassa. - Palkinto on osoitus siitä, että pienissäkin startupeissa löytyy osaamista kehittämään huippuluokan teknologiaa. Olen todella ylpeä meidän tiimistä.

Sensible 4 tekee työtä jaetun itseajavien liikkumispalveluiden edistämiseksi ja tuomiseksi pysyväksi osaksi jokapäiväistä liikennettä jo muutaman vuoden kuluessa. Viime vuonna GACHA-robottibussi ajoi Nokian kampuksella Espoon Keran alueella, jossa tavoitteena on aloittaa jatkuva liikennöinti. Toteutuessaan Espoon robottibussiprojekti on yksi maailman ensimmäisistä jatkuvasti liikennöitävistä autonomisen ajamisen joukkoliikennereiteistä.

GACHA-bussi on ajanut kevään aikana pilottireittiä Pasilassa. FABULOS-pilottiprojektissa ajetaan ensimmäistä kertaa kolmen autonomisen ajoneuvon ryhmässä, käytetään uutta etäohjauskeskusta ja testataan kysyntäpohjaista liikennöintiä. Pilotti avataan yleisölle keskiviikkona 10.6.2020. Bussiin otetaan rajattu määrä matkustajia epidemiaturvallisuuden takia.

Sensible 4 keräsi alkuvuoden A-rahoituskierroksella kuuden miljoonan euron sijoituksen japanilaisilta sijoittajilta. Sensible 4 on tuplannut työntekijöiden määrä 29 hengestä 62:een- ja rekrytointi jatkuu edelleen koronasta huolimatta.

Kuvassa palkittua GACHA-kehitystiimiä.

Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää