Vallankumous alkaa: Robottirekka tuli kaupallisesti myyntiin

Ruotsalainen Einride on ollut yksi autonomisten ajoneuvojen edelläkävijä ja yhtiö on kehittänyt Pod-robottirekkaansa pitkään. Nyt kehityksessä on otettu iso askel eteenpäin, kun Einride on tuonut neljä eri Pod-mallia kaupalliseti tarjolle.

Pod on siis sähkökäyttöinen rekannuppi, jolla ryhdyttiin viime vuonna ensimmäisenä maailmassa ajamaan täysin itsenäistä ja sähkökäyttöistä raskasta ajoneuvoa julkisella tiellä. Einride on testannut Podejaan suljetuilla alueilla eri puolilla Ruotsia.

Uusin Podissa on muotoiltu – jos mahdollista – aiempaakin futuristisemmin. Samalla se on saatettu valmiiksi laajamittaiseen tuotantoon ja kaupallistamiseen. Nyt myös asiakkaat voivat varata Podeja ensimmäistä kertaa.

Suurin osa itsestään ajavista ajoneuvoista on nimetty SAE J3016 -automaattitasoilla, jotka vaihtelevat puhtaasti avustavasta (taso 0) täysin itsenäiseen, kykenevään ajamaan yksin missä tahansa olosuhteissa (taso 5). Nämä standardit tukeutuvat kuitenkin ihmisen toimintatason lähtötasoon. Podissa ei ole lainkaan kuljettajatilaa, joten Einride tarvitsi kehittää oman menetelmän autonomisen sähköliikenteen (AET) käyttötapausten kuvaamiseksi.

Einride on luonut AET-luokitusjärjestelmän, joka perustuu kuljettajattomalle sähkökäyttöiselle tavarankuljetusajoneuvolle. AET-luokitusjärjestelmä vaihtelee tasoista 1-5, ja tasoja 1-4 on saatavana ennakkotilattaviksi yksilöllisten liiketoimintatarpeiden mukaan. AET 1 on ihanteellinen aidatuille alueille, joissa on ennalta määrätyt reitit, jotka soveltuvat parhaiten täysin itsenäiseen toimintaan. AET 2 sisältää mahdollisuuden ajaa lyhyitä etäisyyksiä julkisia teitä.

Sekä AET 1- että 2-podit ovat nyt varattavissa ja ne toimitetaan asiakkaille ensi vuodesta alkaen. Tulevaisuudessa AET 3 vie Podin toiminnot seuraavalle tasolle, mikä sallii käytön tieliikenteessä ja vähemmän vilkkailla pääteillä maksiminopeudella 45 km/h. Lopuksi AET 4 tarkoittaa täysin itsenäistä toimintaa moottoriteillä ja muilla suurilla teillä nopeudella 85 km / h.

Myös tasojen 3 ja 4 Podit ovat ennakkotilattavissa, ja ne toimitetaan asiakkaille vuosina 2022-2023.