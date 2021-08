Testi osoittaa: OnePlussan hittipuhelin kehittyi vuodessa merkittävästi

Nord on ollut OnePlussan selvästi suosituin malli ja esimerkiksi Suomessa laite oli pitkään myydyin 5G-puhelin. Viime kuussa yhtiö esitteli laitteelle seuraajan. Nord 2 näyttää, kuinka nopeaa älypuhelinten kehitys on.

Android Authority on laittanut molemmat puhelimet kattavaan suorituskykytestiin. Merkittävin ero raudassa on alkuperäisen Nordin Snapdragon 765G -piirisarjan vaihtuminen Mediateknin Dimensity 1200 -piiriin. Testin perusteella uusi Nord on merkittävästi tehokkaampi laite.

CPU- ja GPU-testit Nord 2 sai valmiiksi 20 sekuntia edeltäjäänsä nopeammin. Sekakäyttötestissä eroa tuli 10 sekuntia. Kokonaisaika Speed Test G -testissä oli uudella Nodilla lähes minuutin nopeampi.

Android Authorityn mukaan Nord 2 nopeus selittyy ennen kaikkea nopeammalla grafiikkaprosessorilla. Uusi Mali-grafiikka suoriutuu selvästi aiempaa Adreno 620 -prosessoria nopeammin. Myös Arm-prosessorin ytimet ovat uudempia (Cortex-A78 vs Cortex-A76).

Kun uutta Nordia myydään käytännössä samalla lähtöhinnalla kuin ensimmäistä, ei laitteiden välillä synny isoa ongelmaa ostopäätöstä tehtäessä.

