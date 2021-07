OnePlus Nord 2 pyrkii hitiksi hitin paikalle

OnePlus nauttii Suomessa suurta suosiota ja viime syksynä esitelty edullisemman hintaluokan Nord-malli on ollut maamme myydyin 5G-puhelin. Nyt yhtiö esittelee hittipuhelimen seuraajan. Nord 2 tuo lisää ominaisuuksia samoilla hinnoilla kuin edeltäjänsä. Konseptille voi ennustaa menestystä myös tällä kertaa.

OnePlussalla Euroopan strategioista vastaavan Tuomas Lampénin mukaan uusi Nord tuo lippulaivapuhelimista tuttuja ominaisuuksia keskihintaluokkaan. Silti hinta pysyy samana, eli halvimmillaan Nord 2:n saa 399 eurolla.

Uusien ominaisuuksien kärkeen Lampén nostaa kolmoiskameran, jossa pääkenno on tekoälyä totteleva ja uudesta 9-sarjasta tuttu Sonyn optisella kuvanvakautuksella varustettu 50 megapikselin IMX766-kenno, 65 watin Warp-pikalataus ja iso 4500 milliampeeritunnin akku. Nord 2 on samalla ensimmäinen OnePlus-puhelin, jossa käytetään Mediatekin prosessoria. Valituksi tuli taiwanilaisyrityksen huippumalli 1200 AI, missä AI viittaa yhdessä OnePlussan kehitettyihin tekoäyominaisuuksiin. Kamera esimerkiksi tunnistaa 22 eri kuvausskenaariota.

Mediatekin piirin modeemi toimii myös syksyn aikana Suomessakin starttaavissa SA-luokan 5G-verkoissa. Tätä 5G standalone -ominaisuutta laitevalmistajat eivät ole vielä markkinoinnissa hyödyntäneet. Tämä on hieman outoa, sillä Nord 2 on yksi ensimmäisiä keskihintaluokan puhelimia, jotka kykenevät aikanaan aitoon 5G-kokemukseen millisekuntiluokan latensseineen, jahka operaattorit Suomessa verkkonsa ottavat käyttöön.

Nord 2 on ollut nyt käytössä vajaan viikon ajan. OnePlussan hehkutus on pääosin perusteltua. Mediatekin 8-ytiminen prosessori pyörittää pelejä sutjakkaasti, kahteen kennoon samanaikaisesti virtaa syöttävä pikalataus on nopea ja näytön 90 hertsin taajuus riittää.

Geekbench-testissä Nord 2 noteeraa lukemat 808 (single core) ja 2470 (multi-core). Lukemilla ei tietenkään päästä Android-lippulaivojen tasolle. OnePlussan om 9-malli on saanut single core -testissä lukeman 943, vuoden vanha 8malli lukeman 878, mutta Nord 2:n suorituksyky on joka tapauksessa parempi kuin kahden vuoden ikäinen lippulaivamalli 7T Pro (tulos 747). Ensimmäisen Nordin lukema on muuten 597, joten 2-versio tekee tehossa ison hyppäyksen eteenpäin.

Moniydintestissä Nord 2:n lukemat jäävät samaan tapaan valmistajan 9- ja 8-sarjojen tuloksista kauaksi, mutta alkuperäisen Nordin tulos 1840 ylittää komeasti. Multicore-tulos on lähellä OnePlus 7:n noteerausta.

Tästä voidaan tehdä useampikin keskihintaluokan puhelimia koskeva päätelmä. Uusissa 400-500 euron laitteissa suorituskyky osin ylittää kahden vuoden takaisten lippulaivamallien tulokset. Samaan aikaan keskihintaluokkaan on pakko tuoda ominaisuuksia, jotka olivat harvinaisia vielä vuosi sitten, kuten pikalataus ja nopeammin virkistyvä näyttö.

Silti laitteen hinnan ei saisi kasvaa. Tämä tekee keskihintaluokan kilpailusta suorastaan brutaalia. Nord 2 on monin verroin vajaan vuoden ikäistä ensimmäistä Nordia parempi laite, mutta sen saa samalla euromäärällä. Tätä kuluttaja odottaa ja tähän laitevalmistajat joutuvat vastaamaan.

Mikä sitten ratkaisee, mistä laitteesta tulee hitti? Alkuperäisen Nordin tapauksessa 5G-tuki, 90 hertsin näyttö ja 30 watin pikalataus riittivät tekemään laitteesta Suomen suosituimman 5G-puhelimen. Nyt Nord 2 yrittää tehdä saman tempun ja siihen sillä on kaikki edellytykset. Kun se suosittu slider-säädinkin on paikallaan.

Ainakin Tuomas Lampén uskoo Nord 2:een. – Luotamme, että laite jatkaa alkuperäisen Nordin menestystä, hän sanoi viikko sitten. Nord 2 5G tulee ennakkomyyntiin tänään ja varsinainen myynti alkaa 28.7.2021. 8+128 gigatavun muistilla laite maksaa 399 euroa ja 12+256 gigatavun versio maksaa 499 euroa.