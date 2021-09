Japanilainen Murata kertoo kehittäneensä maailman pienimmän UWB-moduulin. Mitoiltaan 10,5 x 8,3 x 1,44 -millisessä moduulissa on UWB:n Bluetooth-radio ja sitä voidaan käyttää hyvin monenlaisissa lyhyen kantaman RF-sovelluksissa.

Farnellin tutkimus osoittaa, että suosituin sulautettu kortti tuotekehitykseen on Raspberry Pi. Korttitietokoneita käytetään yhä enemmän teollisissa suunnitteluissa ja esineiden internetissä. Tämä on johtanut pulaan suosituista korteista.

Huawei tuo oman Petal Maps -kartta- ja navigointipalvelunsa uusille Huawei Watch 3 -sarjan älykelloille. Sovelluksen avulla käyttäjät saavat navigointitiedot suoraan kellon näytölle, eli ohjeiden tarkistaminen on helppoa ja nopeaa esimerkiksi kävellessä tai pyöräillessä.

5G-tukiaseman läpi kulkee valtavat määrät dataa, joten sen rauta joutuu työskentelemään täydellä tehola. Tämä tarkoittaa suurta tehonkulutusta, minkä operaattori maksaa laitteittensa sähkölaskussa. Ericsson ja Vodafone ovat nyt onnistuneet pienentämään tukiaseman tehonkulutusta selvästi.

Tietoturvayhtiö Check Point Research on paljastanut tietoturvahaavoittuvuuden pikaviestisovellus WhatsAppin kuvien suodatustoiminnossa. Aukon avulla mahdollinen hyökkääjä olisi voinut käyttää haavoittuvuutta arkaluonteisia tietojen lukemiseen. Ongelman vakavuutta nosti se, että WhatsApp on niin suosittu sovellus. Sillä on globaalisti yli kaksi miljardia aktiivista käyttäjää.

Älypuhelimille ja tableteille on suunnitteilla useita uusia vaatimuksia, jotka koskevat energiatehokkuuden lisäksi kiertotaloutta. Korjattavuus, purettavuus, kestävyys ja kierrätettävyys ovat vauhdilla tulossa uusina vaatimuksina mukaan kaikkiin ekosuunnitteluasetuksiin, sillä nämä ominaisuudet ovat avainasemassa tuotteiden kiertotalouden kehittämisessä, laitteiden käyttöiän pidentämisessä ja ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Copilot on tekoälyavusteinen koodieditori, joka osaa ehdottaa ja täydentää koodarin työtä. New Yorkin yliopiston tutkijat kuitenkin havaitsivat, että työkalu tuotti koodiin myös haavoittuvuuksia.

Tapahtuma-ala on ollut koko korona-ajan erittäin suurissa vaikeuksissa ja viranomaisten jahkailun takia sama sekoilu jatkuu nyt yhteiskunnan avaamisessa. Marraskuussa järjestettävät Teknologia21-messut yrittävät ratkaista ongelmaa ”omaehtoisella koronapassilla”.

Suomalainen nanosatelliitti on lähettänyt maailman ensimmäiset 75 gigahertsin signaalit avaruudesta. Testin tarkoituksena on testata, miten korkean taajuuden signaali läpäisee maan ilmakehän.

Qualcomm on lanseerannut audiotuotteiden perheeseensä uuden koodekin. aptX LossLess on mobiililaitteiden kannalta merkittävä julkistus, sillä se mahdollistaa vihdoin CD-tasoisen äänen siirtämisen verkosta päätelaitteeseen ja aina nappikuulokkeisiin asti langattomasti, Bluetooth-linkin yli.