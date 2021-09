Intelin seuraavaan tulee sekä PCIe5 että DDR5

PC-koneisiin on tulossa useita suorituskykyä nostavia tekniikoita, mutta niiden tuen aikataulu on ollut hieman auki. Uusimmat vuodot Intelin Alder Lake -sarjan piireistä näyttävät vahvistavan, että Intel on tuomassa tuen sekä PCIe-väylän versiolle 5.0 että uusille DDR5-muisteille.

Verkkoon vuotaneiden kuvien perusteella Alder Lake eroaa edeltäjistään jo muodoltaan ollen suorakulmaisempi. Uutta on LGA 1700 -kanta sekä Z690 -piirisarja. Alder Lake näyttää tukevan sekä DDR5- että DDR4-muisteja. Näiden täytyy kuitenkin olla eri emolevyllä.

PCIe 5.0 -liikenne tapahtuu 16 kanavalla, jotka on liitetty suoraan suorittimeen. Lisäksi tuki on neljälle PCIe4-linjalle. Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että he voivat liittää koneeseensa useita nopeita PCIe 4.0 SSD -levyjä ilman, että PCIe 5.0 -väylän kapasiteettiin kosketaan. PCIe5 voidaan varata seuraavan sukupolven näytönohjaimille.

Peruskäyttäjän kannalta PCIe-väylä ei ole ollut koneiden grafiikan pullonkaula, mutta pelaajat odottavat sitä vesi kielellä. Myös SSDlevyissä siirrytään ennen pitkää aivan uudelle suorituskykytasolle, vaikka tämän hetken nopeimmat PCIe 4.0 -mallit ovat erittäin nopeita ja siirtävät jo yli 7000 megatavua sekunnissa.