PCIe5 on tärkeä edistysaskel PC-koneissa, sillä se kaksinkertaistaa datanliikuttelun teoreettisen maksimin 16 gigatavuun sekunnissa. Nyt Kioxia on esitellyt ensimmäistä PCIe5-tekniikkaa tukevaa SSD-protoaan ja testi lupaa selvästi suurempi nopeuksia datantallennukseen ja -lukuun.

Huawei hävisi 22. kesäkuuta Ruotsin telehallintoviranomaista eli PTS: ää vastaan nostetun kanteen hallinto-oikeudessa. Yhtiö ei kuitenkaan luovuta vaan se haluaa päätöksen muutoksenhakutuomioistuimen arvioitavaksi.

Verkkolaitteiden markkinat kasvoivat huhti-kesäkuussa 5,1 prosenttia, kertoo MTN Consulting. Sekä Nokia että Ericsson onnistuivat kasvattamaan laitemyyntiään, mutta markkinajohtaja Huawein lukema pieneni.

Yhä useampi yritys siirtää liiketoimintakriittisiä sovelluksia pilveen. Turvallisuushuolista huolimatta pilviteknologioiden hyödyntämien kasvaa vauhdilla niin Suomessa kuin ympäri maailman. Equinixin kyselyn mukaan 47 prosenttia koko maailman IT-infrastruktuurista on jo nyt pilvessä. Suomessa ollaan tästä hieman edellä eli noin 51 prosenttia infrasta on jo pilvessä.

Maksukorteissa halutaan ero PIN-koodien näpyttelystä. Sormenjälkianturi on tehnyt tuloaan korteille jo pidemmän aikaa, mutta tekniikkaan on sisältynyt monia haasteita. Nyt ruotsalainen anturivalmistaja sanoo kehittäneensä yhdessä Infineonin kanssa ratkaisun, joka lupaa mullistusta biometrisiin kortteihin.

Mobiiliverkkojen ikuisuusongelma on, että ennen pitkää osa soluista ruuhkautuu eivätkä kaikki käyttäjät saa haluamaansa kaistaa. Ruotsalainen Enea on nyt julkistanut ohjelmiston, jolla operaattori voi parantaa dynaamisesti jokaisen yksittäisen 5G- tai 4G-käyttäjän yhteyden laatua.

Reilu kaksi vuotta sitten Intel esitteli ensimmäisen neuromorfisen prosessorinsa, joka oli suunniteltu tekoälylaskentaan. Neuromorfisella Intel viittaa ihmisaivoja matkivaan rakenteeseen. Nyt yhtiö on esitellyt toisen polven Loihi-piirinsä. Se yllättää 4 nanometrin viivanleveydellään.

IEEE Spectrum -lehti on jälleen asettanut ohjelmointikielet järjestykseen. Suosituimmaksi, vielä selvällä erolla muihin, nousi Python. Sen jälkeen tulevat Java, C, C++ ja Javascript.

Hollantilainen Fairphone hakee markkinaosuutta eettisellä toiminnalla. Tarkoitus on kutistaa älypuhelimen aiheuttama ympäristörasitus minimiin. Tänään esitelty Fairphone 4 vie konseptia entistä pidemmälle ja on ensimmäinen jäteneutraali älypuhelin.

32-bittisiä Arm-pohjaisia ohjaimia on lukematon määrä. Niistä edullisimmat perustuvat Cortex-M33-ytimeen. Renesas on nyt esitellyt uuden M33-pohjaisen perheen, jossa kellotaajuus nousee ensimmäistä kertaa eli 200 megahertsin.