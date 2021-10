Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen paalutuskone tulee Kuopiosta

Kuopiolainen Junttan on esitellyt maailman ensimmäisen sähkömoottorilla toimivan paalutuskoneen. PMx2e-kone on päästötön ja perinteisiä paalutuskoneita hiljaisempi laite, joka toimii 6,5 tuntia yhdellä latauksella. Koneen sähkömoottori tulee Danfossilta ja on jatkuvateholtaan 266 kilowatin laite. Invertteri tulee ABB:ltä. Akuston kapasiteetti on 396 kilowattituntia, mikä riittää 6,5 tunniksi normaalilla työkuormalla.

250 kilowatin pikalatauksella akusto täyttyy kahdessa tunnissa. Standardista 63 ampeerin liitännästä lataukseen kuluu kahdeksan tuntia.

Junttanin mukaan PMx2e on suunniteltu matkimaan perinteisen dieselkäyttöisen paalutuskoneen toimintaa. Rakenne on sama kuin dieselkäyttöisessä PMx22-mallissa, mutta sähkömoottorilla jokaisen paalun käsittelyyn kuluu vähemmän energiaa. Tehoa ja vääntöä sähkömoottorissa on dieselkonetta enemmän.

