Pienin Raspberry Pi -kortti sai selvästi lisää tehoa

Farnell on alkanut myymään toisen polven Raspberry Pi Zero -korttia. Tämä kortin pienin versio julkistettiin jo vuonna 2015 ja sen ominaisuuksia on päivitelty pari kertaa vuosien aikana. Zero 2 W nostaa kuitenkin kortin suorituskykyä selvästi, noin viisinkertaiseksi.

Raspberry Pin mukaan suuremmille korteille on onnistuttu lisäämään suorituskykyä päivittämällä prosessoria. Zeron suunnittelussa sama ei ole toiminut, eikä prosessoria ole voitu kasvattaa tehokkaammaksi.

Tätä varten Zero 2 W:n prosessorille suunniteltiin oma kustomoitu kotelointi RP3A0. Samaan pakettiin on istutettu 64-bittinen Arm Cortex-A53-pohjainen prosessori, joka operoi igahertsin kellotaajuudella ka 512 megatavun SDRAM-muisti. Näin kortin koko pysyy yhtä pienenä, mutta potkua siitä löytyy viisinkertaisesti alkuperäiseen verrattuna.

Zero 2 W maksaa 15 dollaria. Sillä voi rakentaa vaikkapa valvontakameran tai monen muun IoT-laitteen. Lisätietoja täällä.