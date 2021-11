Instrumentointia verkon yli Python-koodilla

Mittaaminen, testaaminen ja instrumentointi ovat viime vuosina kehittyneet merkittävästi sekä uuden tietotekniikan että mikropalvelujen avulla. NI hyödyntää sekä Thunderbolt-väylää että Googlen kehittämää gRPC-protokollaa helpottaakseen testaajan elämää.

PXI on kehittynyt edelleen. Ohjainkorteille on tuotu uusia prosessoreja, parempaa muistia, ja tehokkaampia muuntimia, joten instrumenttien suorituskyky on kasvanut selvästi. Se vaatii kuitenkin edelleen kehitystä ja NI onkin tuonut tarjolle edullisempia malleja, joilla asiakkaat pääsevät kiinni PXI-kehitykseen.

Yksi varsin uusia tekniikoita PXI-instrumentoinnissa on Thunderbolt-väylä. Ensimmäisen kerran NI toi sen tarjolle ohjainkortille jo 2017 ja viime vuonna vuorossa oli ensimmäinen Thunderbolt-liitännöillä varustettu kehikko. Tämä tekee instrumenttien liittämisestä helpompaa ja esimerkiksi InstrumentStudio-ohjelmiston avulla läppärillä voidaan helposti hallita kaikkia modulaarisia instrumentteja ja kortteja, suoraan Thunderbolt-liitännän yli. Yksi NI:n uusimpia tuotteita on vain kahden PXI-kortin kehikko, johon voi liittää instrumentteja Thunderboltilla.

Mittauksen ohjaus verkon yli on vanha tekniikka ja kaikenlaisia API-kutsuja voidaan lähettää http:n yli. Tämä on kuitenkin varsin hidasta eikä käytännössä mahdollista reaaliaikaista hallintaa. Tässä avuksi on tullut Googlen kehittämä gRPC-protokolla. Se on kieli- ja käyttöjärjestelmäriippumaton protokolla, jossa on erittäin alhainen latenssi.

Avoimen lähdekoodin gRPC (Remote Procedure Call) mahdollistaa instrumenttien hallinnan kevyellä client-ohjelmistolla, vaikka läppärillä ei olisi yhtään NI-ajuria. Käytännössä kyse on Python-koodista, joka lukee protokollan yli mittausohjelmistoa ja instrumenttiin liitettyjä kortteja. Nämä esittäytyvät arkkitehtuurissa palvelimina, joihin pääte eli client ottaa yhteyttä turvallisen HTTP2-protokollan yli.

Etämittaamisesta on monenlaisia hyötyjä. Siinä vältytään ajureiden päällekkäisiltä asennuksilta. Mittausjärjestelmä on heti valmis, kun päätteen liittää palvelimeen eli kortit sisältävään instrumenttiin. Useat tiimit voivat myös käyttää samaa rautaa projekteissaan.

Protokollana gRPC mahdollistaa tulevaisuudessa – ja oikeastaan jo nyt – testien ajamisen pilvessä tehokkaalla palvelinfarmilla, jolloin tuloksia voidaan monitoroida verkon yli kevyellä softalla.