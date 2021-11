Kvanttilaskennassa otetaan nyt suuria harppauksia eteenpäin. Perinteisessä laskennassa klassinen tietokone tulee todennäköisesti olemaan aina tehokkaampi kuin kvanttitietokone, mutta monen ongelman ratkaisemiin kvanttilaskenta sopii paremmin. IBM esitteli eilen kvanttilaskennan edistysaskeliaan, joita otetaan yhtiön Zürichin tutkimuskeskuksessa. Näyttää siltä, että kvanttilaskennalle sopivissa tehtävissä kvanttikoneesta tulee klassista konetta tehokkaampi seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi todellista kvanttimurrosta tai kvanttiherruutta.

Moni miettii nyt auton vaihtoa sähköiseen, kun sen hankkimista tuetaan monin tavoin. Mutta onko sähköauto ympäristön ja ilmaston kannalta paras vaihtoehto? Tästä on edelleen ristiriitaista tietoa. Volvo Cars yrittää parantaa sähköauton kestävyyttä kierrätyksellä ja uusilla älymateriaaleilla.

Älypuhelin on useimpien tärkein kuvauslaite, joten sen kameran kehitystyö on erittäin tärkeää. Korealainen SK Hynix on esitellyt tekniikan, jolla kännykkäkameran tarkennus kohteisiin nopeutuu. Ratkaisu perustuu mikrolinssien käyttöön.

Pyrkimys lyhentää vasteaikoja ja pienentää energiankulutusta dataliikenteessä aiheuttaa painetta lisätä laskentatehoa verkossa siellä, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Sulautetut järjestelmät ja palvelintekniikat kannattaa viedä paikan päälle eli mahdollisimman lähelle näitä laskentatehoa vaativia kohteita. Siis verkon reunalle.

Älypuhelinvalmistajilla on erilaisia lähestymistapoja siihen, miten kamerasta saadaan mahdollisimman hyvä. Moni kasvattaa tällä hetkellä pikselien määrää ja uusimmissa malleissa yli sadan megapikselin kennot eivät ole enää mikään erikoisuus. Tutkimuslaitos Yole Developpement on yhdessä kameroita analysoivan DXOmarkin kanssa analysoinut viime vuoden huippumalleja. Analyysi osoittaa, että viime vuoden lippulaivamalleissa kuvan ja videonlaatu perustuu ennen kaikkea toimivaan laitteiston ja ohjelmiston integraatioon.

HMD Global kutsuu itseään edelleen startupiksi, vaikka yhtiö aloitti Nokia-puhelimien valmistuksen ja myynnin jo keväällä 2016. Reilun viiden vuoden aikana HMD on keskittynyt erityisesti keskihintaisiin ja halpoihin malleihin. Markkinaosuus on nyt noin prosentin luokkaa.

Häiriintykkö wifi-signaali, jos reititin on sähkökaapissa? Milloin reititin pitää käynnistää uudelleen? Kodin nettiin liittyy monia uskomuksia. DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari arvioi nyt, pitävätkö ne paikkansa.

Korealainen Samsung on jälleen noussut puolijohdemarkkinoiden kärkeen. Vuoden kolmannella neljänneksellä sen liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia 22,5 miljardiin dollariin. Samaan aikaan Intel oli suurimpien joukossa ainoa valmistaja, jonka liikevaihto pieneni. Luvut käyvät irti Semiconductor Intelligence -tutkimuslaitoksen raportista.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen yliopisto tuovat uusia ratkaisuja teollisuuden saataville. Nopeaa läpäisy- ja laskentakykyä tarjoavaa 5G-teknologiaa ja reaaliaikaista ohjausta voidaan hyödyntää valmistavassa teollisuudessa ja tuotannon automaatiossa.

Taipuvia puhelimia on demottu ja tuotu markkinoille vaihtelevalla menestyksellä. Hollantilaisen LetsGoDigitalin mukaan Suomessa suurta suosiota nauttiva OnePlus olisi patentoinut puhelinmallin, joka aukeaa kolmeen eri näyttöön.