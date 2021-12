Verkkomarkkinoita Pohjois-Amerikassa seuraava 5G Americas ennustaa, että tämän vuoden lopulla 5G-yhteyksien määrä kasvaa 540 miljoonaan. Kolmannella neljänneksellä 5G-käytäjien määrä kasvoi 72 miljoonalla 438 miljoonaan käyttäjään.

NordVPN:n uudessa tutkimuksessa analysoitiin lähes 4,5 miljoonaa maksukorttia, jotka löydettiin myynnistä pimeässä verkossa, ja jotka kuuluivat 140 eri maan kansalaisille. Kaikkien löydettyjen korttien keskihinta oli 9 dollaria ja 70 senttiä. Suomalaisen kortin keskihinta oli 9 dollaria ja 26 senttiä.

LoRaWan on amerikkalaisen Semtechin alun perin kehittämä IoT-laitteiden radiotekniikka. Nyt tekniikkaa hallinnoiva LoRa Alliance ilmoittaa, että verkossa toimivien laitteiden NetID-ohjelmaa on laajennettu. Tämä tarkoittaa käytännössä globaalia roamingia eli verkkovierailua. NetID on LoRa Alliancen laitteille myöntämä 24-bittinen tunnus, jonka perusteella laitteen lähettämä liikenne voidaan tunnistaa. Tunnus on erityisen tärkeä roamingin osalta, koska kotiverkkonsa jättävä laite vaatii tunnisteen, jotta operaattorit tunnistavat omat laitteensa.

IBM ja Samsung ovat kehittäneet IBM:n Albanyn tutkimuslaitoksessa uuden transistorirakenteen, joka lupaa jatkaa Mooren lain viitoittamaa kehitystä vielä vuosia eteenpäin. Kyse on VTFET-transistorista (Vertical-Transport Nanosheet Field Effect Transistor), jossa idea on itse asiassa hyvin yksinkertainen: transistori on siinä nostettu pystyasentoon.

Kiinalainen Xiaomi on myynyt meillä 11T pro -huippumalliaan parin kuukauden ajan. Kyse on isokokoisesta älypuhelimesta, jossa on laadukas kamera ja markkinoiden nopein lataus. Laite kärsii jonkinlaisesta persoonattomuudesta, vaikka sisältääkin esimerkiksi hauskoja kuvaustiloja.

Teknologiapalveluyhtiö Etteplanin toiminta Kiinassa laajenee jälleen, kun yhtiö avaa kymmenennen toimistonsa maahan. Laajeneminen Itä-Kiinassa vastaa kasvavaan kysyntään, jota erityisesti alueella toimivat paikalliset asiakkaat osoittavat Etteplanin palveluita kohtaan.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen professori ja Quantum Nanomechanics -tutkimusryhmää vetävän Mika A. Sillanpään johtama tiimi on palkittu läpimurtona kansainvälisen fyysikkoseuraa edustava Physics Worldin toimesta. Ryhmä on nimekkäässä seurassa, sillä aiemmin tutkimusläpimurtoina on palkittu muun muassa ensimmäisen mustasta aukosta otettu kuva sekä Nobelin palkinnonkin saanut havainton´ gravitaatioaalloista.

Matter on protokolla, jonka välityksellä vaikkapa Googlen Nest-älylaitteet voivat alkaa kommunikoida muiden valmistajien laitteiden kanssa. Nyt protokolla alkaa tehdä tuloaan tuotteisiin. Infineon on esitellyt ensimmäisen sitä tukevan piiriperheensä.

Siemens Digital Industry Software esitteli syyskuun lopulla uudenlaisen suurten suunnittelujen tehoanalyysin työkalun. Nyt mPower-nimisen työkalun tunkeminen suunnitteluun etenee nopeasti. Se on esimerkiksi sertifioitu TMSC:n 7 ja 5 nanometrin valmistusprosesseille.

Haminaan aiotaan rakentaa litiumioniakuissa vaadittavien katodiateriaalien jalostustehdas.Asialla on Suomen Malmijalostus yhdessä kiinalaisen teknologiayhtiö CNGR Advanced Materialin kanssa. Tehtaan rakentamisen pitäisi alkaa ensi vuonna ja tuotanto Haminassa olisi tarkoitus käynnistää vuonna 2024.