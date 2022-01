Oulun yliopisto ja Joisto Group Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet ainutlaatuisen hybridilohkoketjuverkon. Lohkoketjuverkko on nyt otettu täyteen tuotanto- ja tutkimuskäyttöön.

Bluetooth SIG julkisti heinäkuussa uuden 5.3-päivityksen tekniikan core-standardiin. Uudistukset tuovat neljä uutta ominaisuutta, jotka parantavat BLE-yhteyksiä entisestään. Nyt Ceva on esitellyt ensimmäisen uutta standardia tukevan IP-lohkon, joka voidaan liittää piirisuunnitteluihin.

Japanilainen TDK on lanseerannut markkinoiden vähävirtaisimman, kuluttajalaitteisiin räätälöidyn liikeanturien SmartMotion-perheen. Kuuden vapausasteen ICM-45xx -anturi on samalla ensimmäinen BalancedGyro-tekniikkaa tukeva liikeanturi, joka kalibroi itsensä koko elinkaaren ajan.

Ruotsalaistaustainen Beowulf kertoo, että sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec ja intialainen Epsilon Advanced Materials ovat allekirjoitti Vaasan kaupungin kanssa aiesopimuksen anodimateriaalien tuotantolaitoksen perustamisesta GigaVaasan alueelle. Tehdas on tulossa Freyr Batteryn suunnitellun akkukennojen kehityslaitoksen lähelle.

Sensible 4:n ohjelmistoilla ajavat robottibussit ovat aloittaneet tesiajonsa Tampereen Hervannassa. ProAce-bussit kuljettavat matkustajia maksutta maaliskuun puoleen väliin saakka. Palvelukokeilun tavoitteena on selvittää, kuinka robottiautot voisivat tulevaisuudessa toimia osana julkista liikennettä.

OnePlussan perustaja Pete Lau on tuttuun tapaan vuotanut uuden lippulaivapuhelimen ominaisuuksia vuodenvaihteen aikana ja sen jälkeen. Nyt laite on esitelty virallisesti Kiinan markkinoille. Eurooppaan uutuus tulee myöhemmin tänä vuonna. OnePlus 10 Pro perustuu uuteen Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin. LPDDR5-keskusmuistia on jopa 12 gigatavua. Laitteessa on myös kaikkien aikojen suurin akku OnePlus-puhelimessa ja 80 watin pikalataus.

Teknologian kehityksen pitkäaikainen pullonkaula on ollut se, miten prosessorit ja muistit saadaan toimimaan nopeammin. Nyt Lundin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat demonneet prosessoria, jolle on integroitu muistisolu. Kun laskenta tapahtuu muistipiirin sisällä, se voi olla merkittävän paljon nopeampaa.

Tarkka sisätilapaikannus on ollut jo vuosia yritysten kehityksen kohteena ja tuloksena on ollut leegio erilaisia, tarkkuudeltaan vaihtelevia ratkaisuja. Israelilainen Deeyook on nyt lanseerannut tekniikan, jossa wifi-tukiasemien lähettämän signaalin avulla päästään 10 sentin paikannustarkkuuteen.

Jos 5G-yhteys on erinomainen, pääsee nykyisissä suomalaisverkoissa parhaimmillaan useisiin satoihin megabitteihin sekunnissa. Tämä on etananvauhtia tuleviin 6g-yhteyksiin verrattuna, ainakin mikäli kiinalaisen laboratorion uutisista voi mitään päätellä.

NXP on esitellyt kaksi uutta prosessoria autojen tutkapiirien S32R-sarjaan. Niiden suorituskyky riittää korvaamaan kolme erillistä tutkaprosessoria L2-L5-tasojen autonomisissa ajoneuvoissa.