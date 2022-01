Euroopan mikroaaltoviikko siirtyi huhtikuun alkuun

European Microwave Week -tapahtuman järjestäjät ilmoittavat, että Lontoon EuMW 2021 -tapahtuma siirtyy huhtikuun alkuun. Aiemmin helmikuun 13.-18. päiville suunniteltu tapahtuma järjestetään nyt 2.-7.4.2022. Tapahtuma aiotaan edelleen järjestää fyysisenä live-tapahtumana.

Muutos tehdään koronapandemian tämänhetkisen tilanteen takia. Siirto vain kaksi kuukautta myöhemmäksi osoittaa vankkaa uskoa siihen, että omikronaalto tulee helpottamaan varsin nopeasti. Voi vain toivoa, että järjestäjät ovat oikeassa.

EuMW-konferenssi on suunnitellusti kuuden päivän mittainen. Sen yhteydessä oleva European Microwave Exhibition on 3-päiväinen messu, kuten aikaisempina vuosina on ollut. Lisätietoja löytyy tapahtuman verkkosivuilta.