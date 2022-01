Yritysten käyttämissä pilvipalveluissa heikko suojaus

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin tuorein vuosiraportti osoittaa, että yritysten pilvipalvelujen käytössä on tietoturva-aukkoja. Raportin mukaan lähes 70 prosenttia vastanneista yrityksistä hoitaa jo yli puolet tehtävistään pilvessä, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 31 prosenttia.

Koronapandemia on johtanut pilvipalvelujen käytön lisääntymiseen yrityksissä. Ne ovat samalla altistaneet itsensä myös aiemmin tuntemattomille riskeille. State of Cloud Native Security -raporttiin on haastateltu yli 3000 IT-ammattilaista pilvipalvelujen tietoturvasta.

Yli puolet vastaajista (55 %) ilmoitti pilvitietoihin liittyvästä heikosta tietoturvan tasosta. Vastaajat kokivat, että heidän on parannettava perusasioitaan, kuten hyödyntää useampaa pilvipalvelua, parantaa käyttöoikeuskäytäntöjen valvontaa ja seurata paremmin tietoturvaloukkauksia.

Raportin mukaan yrityksillä, jotka onnistuvat automatisoimaan tietoturvansa, on kaksi kertaa parempi tietoturvaprofiili ja ovat siten paremmin suojattuja. Raportti osoittaa lisäksi, että kolmannes kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä käyttää vain yhtä palveluntarjoajaa. Myös tietoturvapalvelut keskittyvät, sillä lähes 75 prosenttia käyttää enintään kymmentä tietoturvatyökalua ja 27 prosenttia yrityksistä käyttää enintään viittä tietoturvapalvelua.

Lisäksi raportti osoittaa, että DevSecOps-menetelmän käyttöönotolla on keskeinen rooli yrityksen pilvipalvelujen sietokyvyssä. Niillä yrityksillä, joilla tietoturva on mukana alusta asti sovelluskehityksessä, on jopa seitsemän kertaa todennäköisemmin vahva tietoturvaprofiili.

Toisaalta yritykset, jotka käyttävät ensisijaisesti avoimen lähdekoodin työkaluja pilvitietojensa suojaamiseen, ovat useammin epäedullisessa asemassa.

Raporttiin voi tutustua täällä.