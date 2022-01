5G-tekniikka on moninkertaistanut kuluttajien käytössä olevat datanopeudet verkosta päätelaitteisiin, mutta myös uplink-yhteys verkkoon päin on kiihtymässä. Mittauslaitevalmistaja Keysight Technologies on demonnut yhdessä Qualcommin kanssa peräti 3,5 gigabitin uplink-yhteyttä.

Vieläkään ei koronapandemia anna mahdollisuutta järjestää tapahtumia normaalisti. Messukeskus ilmoittaa nyt, että maaliskuulle suunniteltu Cyber Security Nordic 2022 järjestetään toukokuun 12.- 13. päivinä.

Ruotsalainen Inission ostaa Lohjalla toimivan elektroniikan sopimusvalmistaja MLB Electronicsin. Kauppahinta on 1,7 miljoonaa euroa. Summa voi kasvaa enintään 0,6 miljoonalla eurolla, mikä riippuu MLB:n tämän ja ensi vuoden liikevaihdon kehityksestä. Inissionille kauppa merkitsee entistä vahvempaa asemaa Suomen sopimusvalmistuksen markkinoilla.

Google-tuen loppuminen toi Huawein älypuhelimiin monia haasteita, joista yksi pahimpia on mobiilimaksamisen puuttuminen. Nyt Huawei paikkaa puutetta uudella Curve-sovelluksella, joka mahdollistaa kontaktittomat NFC-lähimaksut yhtiön mobiililaitteilla.

Langattomien lähiyhteyksien eli wifi-tekniikan seuraava sukupolvi on IEEE:ssä standardoitu tunnuksella 802.11be. Se lupaa isoa nopeusparannusta nyt vasta markkinoille tuleviin kuudennen polven laitteisiin. Mediatek on nyt ensimmäisenä yrityksenä demonnut WiFi7-linkkiä.

Euroopan parlamentissa äänestettiin eilen meppien kannasta ns. DSA-lainsäädäntöön eli digipalvelulakeihin (Digital Services Act). Äänestystulos oli selvä ja sen perusteella parlamentti tullee vielä Ranskan puheenjohtajakaudella asettamaan koko joukon uusia vaatimuksia esimerkiksi some-alustoille.

Sykettä ja veren happikylläisyyttä mittaava pulssioksimetri yleistyy nopeasti aktiivisuusrannekkeissa ja terveydentilaa valvovissa älykelloissa. Happisaturaatiota mittaamalla voidaan paljastaa myös koronan aiheuttama salakavala ’hiljainen hypoksia’. Analog Devices on kehittänyt näihin mittauksiin valmiita moduuli- ja piiriratkaisuja, joiden avulla laadukas pulssioksimetri voidaan helposti lisätä mihin tahansa puettavaan laitteeseen.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin tuorein vuosiraportti osoittaa, että yritysten pilvipalvelujen käytössä on tietoturva-aukkoja. Raportin mukaan lähes 70 prosenttia vastanneista yrityksistä hoitaa jo yli puolet tehtävistään pilvessä, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 31 prosenttia.

Kuuden gigahertsin alue on tulossa Euroopassakin wifi-verkkojen käyttöön. Netgear on nyt esitellyt tiettävästi markkinoiden ensimmäisen reitittimen, joka toimii kaikilla neljällä mahdollisella taajuusalueella. Tuki kuuden gigahertsin signaaleille parantaa yhteyttä laitteisiin vähentäen häiriöitä ja lyhentäen latenssia.

Japanilainen Renesas ilmoittaa toimittaneensa markkinoille yli miljardi 32-bittistä ohjainpiiriä suositussa RX-sarjassaan. Kyse on yrityksen omalla RX-ytimellä varustetuista ohjaimista, joita käytetään moottorinohjauksessa, kosketusnäytöissä ja paneeleissa sekä useissa teollisissa Ethernet-sovelluksissa.