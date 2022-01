Oululaisalgoritmit parantavat seuraavaksi televisiokuvaa

Oululainen ohjelmistotalo Visidon teki viime vuonna 12,9 miljoonan euron liikevaihdolla yli 5,4 miljoonan euron tuloksen. Yhtiö on kehittänyt tekoälypohjaisia kuvan- ja videonparannusalgoritmeja älypuhelinvalmistajille, ja seuraavaksi se antaa tekniikkansa parantaa televisiokuvan laatua.

Suuri osa nykyajan televisioista tukee 4K-resoluutiota, ja katsojat odottavat näkevänsä jopa lapsuusaikansa sarjoja ja elokuvia tällä tarkkuudella, vaikka suurin osa niistä on edelleen saatavilla vain SD-laatuisena (Eng. Standard Definition). Tämä aiheuttaa merkittävän haasteen: SD-laatu vastaa parhaimmillaankin vain 720 x 576 resoluutiota, mikä on vaivaiset 5 prosenttia 4K:n pikselimäärästä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että television oma upscale-teknologia kasvattaa jokaisen pikselin 20-kertaiseksi. Yleensä tämä johtaa sumeaan kuvaan. Jopa Full HD-resoluution muuttaminen 4K-resoluutioon vaatii pikselien nelinkertaistamisen.

VIsidonin toimitusjohtaja Markus Turtisen mukaan yhtiön älypuhelimista jatkokehitetyt algoritmit ovat kuvan upscale-muunnoksessa merkittävästi tehokkaampia kuin esimerkiksi television integroidut teknologiat, jotka kasvattavat resoluutiota lähinnä monistamalla alkuperäisiä pikseleitä. – Toimitamme algoritmit suoraan televisiokanaville ja suoratoistopalveluihin ja konversio tehdään käsittelemättömään master-tiedostoon osana heidän videonkäsittelyprosessiaan. Tekoäly ei tyydy monistamaan pikseleitä, vaan generoi niihin täysin uutta dataa. Näin kuvasta saadaan tarkempaa ja siihen saadaan merkittävästi lisää yksityiskohtia, Turtinen selventää.

Arkistoidut videot ovat usein myös lomitettuja, joten niihin sovelletaan lisäksi Visidonin Deinterlacing-teknologiaa.

Visidon on pilotoinut uusia teknologioitaan globaalisti merkittävien televisiokanavien kanssa. Kilpailu kanavien kesken on kovaa, ja arkistoitujen videotuotantojen modernisoinnilla sisältöä saadaan helposti monipuolistettua ja houkuteltua laajempaa yleisöä. Pilottiprojekteissa on keskitytty vanhojen TV-sarjojen modernisointiin, soveltaen Visidon Super Resolution- ja DeInterlacing-teknologioita.