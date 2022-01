Vain Teslan myynti on kasvanut pandemian aikana

JATO Dynamics on esitellyt Euroopan autojen myyntitilastot viime vuodelta. Markkina ei viime vuonna enää kutistunut edellisvuoden tapaan, mutta pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna myynti on ollut surkeaa. Vain Tesla on onnistunut kasvattamaan myyntiään vuodesta 2019.

Viime vuonna Euroopassa rekisteröitiin 11,75 miljoonaa uutta autoa. Luku on alhaisin sitten vuoden 1985. JATOn mukaan komponenttipula vaikutti valmistajiin rankemmin kuin koronan aiheuttamat rajoitukset edellisvuonna.

Komponenttipula vaikutti osaltaan myös sähköautojen kauppaan. Suuren osan vuodesta sähköauton sai nopeammin tehtaalta kuin bensiini- tai dieselauton. Viime vuonna Euroopassa myytiin 2,25 miljoonaa sähköautoa eli 19 prosenttia kaikista autoista. Dieselautojen osuus oli viime vuonna 21,7 prosenttia, mutta JATO odottaa täyssähkö- ja hybridiautojen ohittavan dieselin tänä vuonna.

Suosituin merkki oli Volkswagen, jonka eri malleja myytiin lähes 1,3 miljoonaa kappaletta. Golf ylsi 205 tuhanteen myytyyn autoon, mutta myös T-ROC nousi listan kuudenneksi. Suosituin sähköauto oli Teslan Model 3, joka löytyy listan sijalta 17. Yli 141 tuhatta eurooppalaista hankki tämän edullisemman Teslan viime vuonna. Vuodesta 2019 lähtien Teslan myynti on kasvanut 48,8 prosenttia ja se on tässä vertailussa kaikista valmistajista aivan omassa luokassaan.

Suomessa rekisteröitiin viime vuonna 95 700 uutta autoa. Määrä on 0,6 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, jolloin markkina kutistui 16 prosenttia. Sähköautojen menekki on meillä kasvanut hyvin, mutta edelleen useimmat ostavat polttomoottoriauton.

Kaiken kaikkiaan liikenne kyllä vihertyy Euroopassa, mutta hitaasti. Norja lienee ainoa, jossa sähköautojen osuus kaikista myydyistä ylittää 50 prosenttia. Tämä näkyy Norjan myyntitilastoissa, sillä viime vuonna autoja ostettiin 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Ja tuolloin markkina kasvoi 23 prosenttia. Norjan vahva tuki sähköautoilulle näkyy näissä luvuissa kiistattomasti.