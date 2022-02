Tammikuun hittipuhelimessa vain yksi vika

Kun operaattorit esittelivät tammikuun myydyimmät puhelinmallinsa, Samsungin uusi Galaxy S21 FE -malli pärjäsi hienosti ollen Elisan tilaston kärjessä. Laite on ns. fanimalli vuodentakaisesta lippulaivasta ja monin tavoin erinomainen. Ainoa miinus tulee hintalapusta, se on liian raskas.

Vain 7,9 millimetriä paksu S21 FE on varustettu Snapdragon 888 -prosessorilla. Testi perusteella moottori riittää kaikkeen, vaikka prosessori onkin jo vuoden vanha. Näyttö on erinomainen. Se virkistyy 120 kertaa sekunnissa ja kosketusta ruutu aistii 240 hertsin nopeudella. Näyttö on siis erittäin responsiivinen, eikä häviä vertailussa oikeastaan mihinkään huippumalliinkaan.

Kolmoiskameran kennoja ei ole pikselimäärällä pilattu, mutta kennojen isot pikselit sieppaavat valoa hyvin eivätkä tuota kohinaa. Tuloksena on kirkkaita ja tarkkoja otoksia myös heikommassa valossa. Kamera on oikeasti erittäin hyvä. Isoveljestä eli GS21-mallista tuttu 8K-videokuvaus puuttuu, mutta FE-versiossa on tietysti jouduttu karsimaan ominaisuuksia.

Akku on kapasiteetiltaan 4500 milliampeerituntia ja se latautuu 25 watin teholla. Tämä on ehkä laitteen suurin puute. Lataaminen tapahtuu hitaasti, välillä tuskallisenkin hitaasti. Omaa laturia tai USBC-kaapelia laitteen mukana ei tule.

Laite tuntuu hieman muoviselta kädessä, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Takapinta ei luista eikä puhelin ole jatkuvassa vaarassa pudota. Alumiininen kehys

Galaxy S21 FE kärsii ennen kaikkea ajoituksesta ja hintalapustaan. Galaxy S22 on pian tulossa tarjolle ja 800 euron hinta on yksinkertaisesti liikaa. Laitteen mukana saa paljon hyviä ominaisuuksia, mutta jotenkin sen asemointi markkinoille ei nyt vain onnistu. Siihen nähden Elisan myyntitilaston kärkisija on erinomainen suoritus.