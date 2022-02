OnePlus on jo julkistanut uuden 10-ippulaivansa, vaikka se ei ole Eurooppaan tullutkaan. Hollantilainen LetsGoDigital-sivuston mukaan myöhemmin tänä vuonna tulossa olisi OnePlus 10 Ultra -malli, jossa oli periskooppikamera.

Yksi maailman suurimmista mediataloista on joutunut kyberhyökkäyksen uhriksi. Rupert Murdochin johtaman News Corporationin eri julkaisuissa työskentelevien toimittajien sähköposteihin on onnistuttu murtautumaan.

Tehopuolijohteissa ollaan monella sektorilla siirtymässä piistä piikarbidiin tai gallium-nitridiin. Viimeksi mainittu on mahdollistanut selvästi nopeammat ja pienemmät kännykkälaturit. Seuraavaksi se mullistaa säkhöautojen lataamisen, sanoo GaN-pioneeri Navitas Semiconductor.

WiFi 6E on tekniikka, joka vie langattomat lähiverkot uuteen aikaan. Joulukuussa Traficom vapautti tämän alueen (5,9-6,4 GHz) radiolaitteet luvanvaraisuudesta. Tähän asti laitteita ei ole ollut vielä tarjolla, mutta nyt Asusin pelibrändi ROG tuo ensimmäisen 6E-reitittimen Pohjolaan.

Volvo Cars ja Northvolt ovat valinneet uuden akkutuotantolaitoksen kotipaikaksi Göteborgin. Yksikkö aloittaa toimintansa vuonna 2025 luoden jopa 3 000 uutta työpaikkaa. Se täydentää suunniteltua tutkimus- ja kehitystyökeskusta, josta yhtiöt ilmoittivat joulukuussa osana noin kolmen miljardin euron investointia.

Puolijohdealan jakelumarkkinoita Euroopassa seuraavan DMASS-järjestön mukaan jakelijat myivät viime vuonna IC-piirejä 13,9 miljardilla eurolla. Luku on 25,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja samalla DMASS-raportoinnin historian suurin.

Ceremorphic on vuonna 2020 perustettu yritys, jonka kehittäjät ovat jo viiden vuoden ajan työstäneet uudenlaista tekoäly- ja superkoneprosessoria. Nyt yhtiö on tullut julkisuuteen ensimmäisellä QS 1 -piirillään. Hierarkkiseksi oppivaksi prosessoriksi nimetyllä piirillä on RISC-V-pohjaisia lohkoja.

Rakennusliike NCC:n kohteissa pääkaupunkiseudulla pilotoidaan uutta konenäköä ja tekoälyä hyödyntävää tekniikkaa. Israelilaisen Buildots ohjelmistolla rakennuskohteesta luodaan digitaalinen kaksonen, jonka avulla töiden edistymistä voidaan verrata rakennussuunnitelmiin ja -aikatauluihin.

Euroopassa myytiin viime vuonna yli 1,2 miljoonaa täyssähköautoa. Luku on 63 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tällä hetkellä joka kymmenes uusi auto kulkee vain sähköllä. Hybridiautoja myytiin reilu miljoona, kertoo JATO Dynamics.

Koronapandemia näyttää viimein hellittävän otettaan. Kulunut kaksi vuotta on kuitenkin aiheuttanut pysyvä muutoksia elektroniikan komponenttikauppaan. Suunnittelijoiden jakelijana tunnetun Farnellin pääjohtaja Chris Breslinin mukaan korona muutti komponenttikauppaa pysyvästi.