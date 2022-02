Samsung-uutuudet: huippukamerat ja kynän paluu

Samsung julkisti eilen uudet Galaxy S22 -sarjan älypuhelimensa. Tällä kertaa Samsung on panostanut erityisesti kameraominaisuuksiin. Sarjan kallein laite saa – ensimmäistä kertaa S_sarjassa- kylkeensä sisäänrakennetun S Pen -kynän. Aiemmin stylus-kynä on ollut vain Note-sarjan malleissa.

Galaxy S22 -sarjan puhelimet on suunniteltu viemään valokuvauskokemus kokonaan uudelle tasolle. Puhelimien yökuvausominaisuuksia yhtiö kutsuu nimellä Nightography. Hauskalla markkinointinimellä on katettakin: pikselit ovat 23 prosenttia aiempaa suurempia ja Adaptive Pixel -tekniikan ansiosta kamera päästää sisään enemmän valoa. Tämä parantaa sekä yksityiskohtien että värien sieppaamista myös pimeissä olosuhteissa.

Galaxy S22:ssa ja S22+:ssa on 50 megapikselin pääkamera, 10 megapikselin teleobjektiivi ja 12 megapikselin ultralaajakulmaobjektiivi. Samsung Galaxy S22 Ultrassa on 108 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera ja kaksi 10 megapikselin telekameraa. Aivan uutta on S22 Ultran Super Clear Glass -linssi auttaa välttämään heijastuksia valokuvissa ja videoissa. Tästä ongelmasta ovat kärsineet käytännössä kaikki Android- ja iOS-puhelimet tähän asti.

Iso osa Samsungin esitystä oli omistettu huippumalli S22 Ultralle. Siihen Samsung on pakannut kaiken tämänhetkisen kameraosaamisensa. Mallia on otettu Notesta ja esimerkiksi kameralinssit on integroitu runkoon samalla tavalla. S Pen -kynästä on tehty kolme kertaa nopeammin ja tarkemmin kirjotuksiin ja liikkeisiin vastaava. Latenssi on 70 prosenttia aiempaa lyhyempi. Tekoälyperustainen pisteitä ennustava ohjelmisto, minkä ansiosta kirjoittaminen ja piirtäminen on sujuvampaa kuin koskaan.

S22-sarjassa käytetään Corning Gorilla Glass Victus+ -lasia, ensimmäistä kertaa älypuhelimissa. Toistaiseksi uusi lasi on Samsungin S22-sarjassa käytössä yksinoikeudella. Prosessori kaikissa S22-sarjan puhelimissa on 4 nanometrin prosessissa valmistettu Exynos 2200. Sitä Samsung kehui tähän asti nopeimmaksi mobiiliprosessorikseen.

Ultrassa on 6,8-tuumainen dynaaminen AMOLED 2x -näyttö, jonka virkistystaajuus sovittautuu sisällön mukaan 1 hertsistä 120:een. Tämä ei ole sinänsä mitään uutta huippuälypuhelimissa. Sen sijaan uusi Vision Booster -algoritmi on uusi innovaatio. Ultran näyttö yltää 1750 nitin kirkkauteen, mutta kirkkaassa auringonvalossa sekään ei aina riitä. Vision booster analysoi kaiken näytöllä näkyvän sisällön histogrammidataa pikselitasolle. Jokaisen pikselin arvon perusteella sävyjä muutetaan niin, että tummat alueet näytetään kirkkaammin ja värit rikkaammin. Tekniikan avulla voidaan maksimoida kuvan kontrasti, jolloin se näyttää kirkkaalta myös suorassa auringonvalossa.

Ultran pääkenno on sarjan suurin ja pitää sisällään 108 megapikselin jättikennon. Pikselikooksi Samsung ilmoitti 2,4 mikrometriä. Koko on suuri ja sen ansiosta kennolle voidaan siepata enemmän valoa. Optinen kuvanvakautus seuraa 58 prosenttia laajempaa alaa. Sen rinnalla VDIS-ohjelmisto analysoi 4 kertaa aiempaa enemmän liikedataa ja tasoittaa videota kehys kehykseltä.

Uutuuksien speksit löytyvät Samsungin sivuilta. Samsung Galaxy S22, S22+ ja S22 Ultra tulevat myyntiin 25. helmikuuta valituilta jälleenmyyjiltä ja Samsung.fi-sivustolta. Perusmalli Galaxy S22 maksaa 899 - 949€, S22+-malli 1099 - 1149€ ja S22 Ultra 1299 - 1699€. Jos laitteen tilaa ennakkoon, saa mukaan 229 euron arvoiset Galaxy Buds Pro -nappikuulokkeet.