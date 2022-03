Yli 2000 mobiilisovellusten tietokantaa löytyi suojaamattomana

Tietoturvayritys Check Point Research on tutkinut, miten hyvin mobiilisovellusten luomat tietokannat on suojattu. Tulos on odotetusti surkea. CPR löysi yli 2000 sovelluksen tietokannat suojaamattomina ja kaikkien selaimen käyttäjien saatavilla.

CPR kertoo, että haku "VirusTotal" löysi kaikkiaan 2113 mobiilisovellusta, joiden tietokannat olivat suojaamattomia pilvessä. Tutkimusaika oli kolme kuukautta. Sovellusten latausmäärät vaihtelivat 10 000 ja 10 miljoonan välillä, joten joukossa oli erittäin suosittuja sovelluksia.

Selaimella tietokannoista oli luettavissa hyvin arkaluontoista dataa: käyttäjien perheiden kuvia, terveydenhuollon sovellusten token-tunnukset, kryptovaluutan vaihtoalustojen tiedot ja paljon muuta. CPR tarjoaa useita esimerkkejä sovelluksista, joiden tiedot havaittiin paljastuneena.

Yhdessä esimerkissä CPR löysi yli 50 000 yksityisviestiä, jotka paljastettiin suositusta treffisovelluksesta. CPR varoittaa siitä, kuinka helposti tietomurto voi tapahtua kuvatulla menetelmällä ja mitä pilviturvallisuuden kehittäjät voivat tehdä sovellusten suojaamiseksi paremmin. Hyödyntämisen estämiseksi CPR ei tässä vaiheessa listaa tutkimukseen osallistuneiden mobiilisovellusten nimiä.

Yhdessä sovelluksessa paljastui 130 000 käyttäjänimeä ja sähköpostiosoitetta, toinen 80 000 yrityksen nimeä, osoitetta ja pankkisaldoa. CPR arvioi, että tuhansien sovellusten tietokannat jäävät näkyviin joka kuukausi.

Sovellusten kehittäjille paras neuvo on pitää huolta siitä, että pilvipalvelujen sääntöjä tietokantojen suojaamisesta noudatetaan.

Kuva: AdobeStock