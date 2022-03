Kyberturvatapahtumasta tuli valitettavan ajankohtainen

Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja sen ympärillä oleva laaja kybersodankäynti ovat tuoneet kyberturvallisuuden tärkeyden esille entistä vahvemmin. Cyber Security Nordic paneutuu kyberturvallisuuden kaikkiin näkökulmiin politiikasta talouteen sekä alan viimeaikaiseen kehitykseen ja kyberturvallisuuden tulevaisuuteen toukokuun 12.-13. päivinä Helsingin Messukeskuksessa.

Cyber Security Nordic -tapahtuman kohderyhminä ovat kyberturvallisuusammattilaiset, yritysjohto ja asiantuntijat. Tapahtuman ohjelmassa on julkaistu seitsemän pääpuhujaa ja kaksi hyvin ajankohtaista paneelikeskustelua: Case Finland – lessons learned from latest global #cyberthreats ja Cyber conflict resolution approaches. Tapahtuma on englanninkielinen.

Aiemmin julkistamattomia pääpuhujia ovat Samuel Linares, Global & Europe Industry Security Lead, Accenture, Kaja Ciglic, Senior Director, Microsoft ja Menny Barzilay, Cyber Security Expert, Strategic Advisor, Cytactic’in toimitusjohtaja.

Samuel Linares puhuu teollisesta kyberturvallisuudesta ja kriittisestä infrastruktuurin turvallisuudesta. Kaja Ciglic käsittelee puheenvuorossaan valtioiden tukemien kyberhyökkäysten kasvavaa uhkaa, näiden vaikutusta yritysten liiketoimintaan ja yhteiskuntaan sekä valtionjohdon rooliin käsitellä tätä kiireellistä asiaa. Menny Barzilay paneutuu tehokkaan, eri liiketoiminta-alueiden toiminnot yhdistävän kyberkriisijohdon rakentamiseen.

Jo aiemmin tapahtumaan on vahvistettu puhujiksi

Graham Cluley, palkittu tietoturva-alan keynote-puhuja, kirjailija ja podcastaaja (etäyhteydellä), Huawein tietoturvajohtaja Marja Dunderfelt, Trend Micron tutkimusjohtaja Rik Ferguson ja F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.

Cyber Security Nordic järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 12.-13.5.2022 nyt neljättä kertaa. Vuonna 2021 tapahtuma järjestettiin verkkotapahtumana. Tänä vuonna tapahtumaa voi seurata paikanpäällä tai verkon välityksellä.