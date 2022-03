Arm irtisanoo jopa tuhat suunnittelijaa

Nvidian piti ostaa englantilaislähtöinen Arm 40 miljardin dollarin jättikaupassa, mutta kilpailuviranomaisten vastustus sai yhtiön lopulta perääntymään kaupasta. Tämä asettaa Arm:n hankalaan tilanteeseen. Edessä on jopa tuhannen kehittäjän irtisanominen. Asian vahvistaa Telegraph-sanomalehdessä yhtiön tuore toimitusjohtaja Rene Haas. Hänen mukaansa jopa 12-15 prosenttia henkilöstöstä voidaan joutua irtisanomaan. 6500 työntekijän yrityksessä leikkaukset osuvat kipeästi.

Haasin henkilöstölle kirjoittamassa sähköpostissa sanotaan, että lähiajat tulee olemaan kaikille kovat. Säästöohjelma on kuitenkin välttämätön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Nvidia-kaupan kariutumisen jälkeen suunnitelmissa on nyt listata Arm pörssiin vuoden sisällä.

Arm on ollut suvereeni markkinajohtaja niin älypuhelimissa kuin sulautetuissa laitteissa. Viimeisen kolmen vuoden ajan sen bisnesmallia on kuitenkin kiihtyvällä vauhdilla haastanut avoin RISC-V-arkkitehtuuri. Uusimmat RISC-V-piirit ovat lähestyneet suorituskyvyssä tehokkaimpia Arm-suunnitteluja.

Toistaiseksi Arm ei ole avannut, missä määrin RISC-V:n nostama haaste näkyy esimerkiksi sen uusissa lisensseissä. Vuoden 2020 aikana Arm sai 175 uutta lisenssiasiakasta, mikä sekin on uusi ennätys. Kaikkiaan arkkitehtuurin on lisensoinut 530 yritystä. Lisenssisopimuksia on 1910.

Pohja on kuitenkin vahva. Esimerkiksi loka-joulukuun aikana markkinoille toimitettiin 6,7 miljardia Arm-prosessoria ja -ohjainta. Tämä tarkoittaa 842 piiriä jokainen sekunti. Lukujen perusteella Arm on suositumpi CPU-arkkitehtuuri kuin kaikki muut – x86, ARC, Power, MIPS – yhteensä. Koko historian aikana markkinoille on tuotu massiiviset yli 180 miljardia Arm-piiriä.