MathWorks on esitellyt tuttuun tapaan hengästyttävän määrän uusia ominaisuuksia MATLABiin, Simulinkiin ja työkalupaketteihinsa. Päivityksessä on viisi uutta tuotetta, 11 suurta päivitystä ja satoja uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Simulinkiin on tuotu toiminto, jolla käyttöliittymiä voi luoda graafisesti ilman koodin kirjoittamista.

Kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet vauhdilla Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Suomalaiset ovat havahtuneet siihen, ettei sähköistä tunnistautumista kannata jättää vain verkkopankkitunnusten varaan. Poikkeuksellinen tilanne näkyy mobiilivarmenteen käyttöönoton huomattavana kasvuna. Telian mukaan käyttö on kasvanut kolminkertaiseksi sodan alettua.

Minkä tahansa NAND-pohjaisen flash-muistin kestävyys voidaan mitata P/E-jaksoina (program/erase). Joka kerta kun kirjoitus- tai poistotoiminto suoritetaan, NAND-solu kärsii vaurioita, joita ei voi korjata. Apacer on nyt esitellyt teollisuuteen SSD-muistin, joka kestää satatuhatta kirjoitusjaksoa.

TME on tuonut XP Powerin HRC-sarjan säädettävät DC/DC-muuntimet uutena valikoimaansa. Niiden ominaisuuksiin kuuluu erittäin korkea lähtöjännite, jonka arvo voi olla jopa 6 kV (samalla sähkövirran arvo on alle 1,25mA valittujen mallien tapauksessa). Valikoima sisältää malleja, joilla on sekä negatiivinen että positiivinen lähtöjännitteen arvo.

Intel on julistanut ensimmäisen vaiheen suunnitelmistaan investoida jopa 80 miljardia euroa Euroopan unionin alueella puolijohteiden tutkimukseen ja tuotantoon seuraavan vuosikymmenen aikana. Ensimmäisenä ilmoitettiin 17 miljardin euron tehtaan rakennus Saksan Magdeburgiin.

Joskus käyttäjälle on tarpeen vahvistaa mobiililinkkiään. Ericsson mahdollistaa tällaisen hetkellisesti nopeamman linkin omassa Dynamic End-user Boost -tekniikallaan. Ohjelmisto voidaan ymmärtää jonkinlaiseksi nettiyhteyden turbonapiksi.

Eaton on julkistanut litiumioniakkuja käyttävän UPS-laitteen. Uusi 9PX litiumioni-UPS tarjoaa pidemmän akun käyttöajan ja pienemmän ekologisen jalanjäljen kuin perinteistä suljettua lyijyakkua (VRLA) käyttävät UPS-laitteet. Se sopii erityisesti hajautettuihin edge-ympäristöihin ja kevyen teollisuuden sovelluksiin muun muassa terveydenhuollossa tai opetustyössä.

Nvidian piti ostaa englantilaislähtöinen Arm 40 miljardin dollarin jättikaupassa, mutta kilpailuviranomaisten vastustus sai yhtiön lopulta perääntymään kaupasta. Tämä asettaa Arm:n hankalaan tilanteeseen. Edessä on jopa tuhannen kehittäjän irtisanominen. Asian vahvistaa Telegraph-sanomalehdessä yhtiön tuore toimitusjohtaja Rene Haas. Hänen mukaansa jopa 12-15 prosenttia henkilöstöstä voidaan joutua irtisanomaan. 6500 työntekijän yrityksessä leikkaukset osuvat kipeästi.

Yhä useammassa kalliimmassa älypuhelimessa on jo langaton lataus ja käytännössä se aina perustuu Qi-standardiin. Pienempiin laitteisiin Qi ei kuitenkaan sovi jo sen takia, että antenni on liian iso. Monessa laitteessa NFC-lataaminen on parempi ratkaisu.

Tuoreen selvityksen mukaan vain alle kolme prosenttia lukio-opiskelijoista sisällyttää ohjelmointia opintoihinsa. Ohjelmoinnin opiskelu on myös vahvasti sukupuolittunutta: poikien osuus on 70 prosenttia. Vain puolet suomalaislukioista edes tarjoaa ohjelmoinnin opetusta, paljastaa aihetta kartoittanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) tekemä selvitys.