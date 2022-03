Yhä useammin tekoälyä halutaan hyödyntää verkon reunalla. Näin dataa ei tarvitse siirtää pilveen, mikä parantaa tietoturvaa. Saksalaisen Fraunhofer-insituutin optiikan mikroelektronisia järjestelmiä kehittävä yksikkö IPMS on kehittänyt RISC-V-pohjaisen ytimen, jolla tekoälyprosessointi tuodaan verkon reunalle.

Pari viikkoa sitten Apple esitteli uuden Mac Studio -pöytäkoneen, jossa yksi prosessorioptio on uusi M1 Ultra -siru. Max Tech on nyt palastellut koneen ja näyttää videollaan, miten jättimäinen piiri kahdesta M1 Max -prosessorista koostuva piiri todella on.

Huawei on julkistanut Smart Door Lock Pro -älylukon, jossa on 3D-kasvontunnistus. Laitteen käyttöjärjestelmänä on yhtiön uusimmista älypuhelimista tuttu Harmony OS. Huawein mukaan ovi aukeaa alle kahdessa sekunnissa.

Suomessa noudatetaan pienjännitesähköasennuksissa standardia SFS 6000, joka perustuu kansainväliseen IEC 60364 -standardisarjaan. SFS 6000 -standardi on uudistettu Suomessa viimeksi 2017. Standardin uudistamisessa on noudatettu perinteisesti 5 vuoden uudistusväliä, ja niin nytkin: päivitetty standardi julkaistaan nyt syksyllä 2022, ja ehdotus uudeksi standardiksi on nyt keväällä lausuntokierroksella.

Nokia on panostanut vahvasti privaattiverkkoihin viime vuosina. Yhtiöllä on jo yli 380 privaattiverkkoasiakasta, joista yli 75 rakentaa tai käyttää 5G-tekniikkaa. Nyt tutkimuslaitos Berg Insight ennustaa privaatti- tai kampusverkoille vahvaa kasvua.

Esimerkiksi Elisan helmikuun myydyimpien älypuhelimien listalla Samsungin Galaxy A12 -malli oli kärjessä, mutta kyse on edullisesta alle 200 euron LTE-puhelimesta. Listan kakkos- ja kolmospaikkaa miehittivät keskihintaluokan 5G-tuella varustetut A52s ja A32. Nyt valmistaja on päivittänyt nämä kansansuosikkinsa uusiin.

Grafiikkaprosessori suoriutuu yleiskäyttöistä CPU-piiriä paremmin monesta muustakin tehtävästä kuin grafiikan piirtämisestä ruudulle. Tällä hetkellä GPU:n suorituskykyä kuitenkin rajoittaa se, että kaikki data pitää noutaa SSD-levyltä CPU-prosessorin kautta. Nvidian ja IBM:n yhdessä kehittämä uusi arkkitehtuuri lupaa mullistaa koko kuvion.

Useimmista älypuhelimista ja älykelloista löytyy nykyään tärinä- tai vibramoottoria. Vaikka ennen sen ensisijainen tarkoitus oli värinä tietyllä kuviolla ilmoittaakseen käyttäjille saapuvasta viestistä, moottori on viime vuosina varustettu toiminnolla, joka ohjaa tärinää, jotta käyttäjät tuntuvat kuin painaisivat nappia. Japanilainen Nidec tehnyt paljon töitä kutistaakseen näitä tärkeitä komponentteja.

Sulautetun järjestelmän suunnittelussa turvallisuuden takaaminen vaatii suurta paneutumista. Uutiset hakkerien varastamista arkaluontoisista tiedoista tai verkkosivun toiminnan estämisestä vaarantaen käyttäjätietojen turvallisuuden, ovat omiaan pitämään ohjelmistokehittäjät valppaana. Uhkia on odotettavissa jatkuvasti muuttuvilta tahoilta, ja hyökkäysten välittäjät ja hyökkääjät ovat koko ajan liikkeessä.

Rakentelijoiden ja kehittäjien suosikkikortti on Raspberry Pi. Farnell on myynyt kortteja jo kymmenen vuoden ajan ja nyt yhtiö hakee Raspberry Pi -korttia, joka on palvellut kentällä pisimpään. Vanhimpien vielä palvelevien korttien löytäjille on luvassa hienoja palkintoja.