Nvidia yllätti huipputehokkaalla CPU-piirillä

Nvidia tunnetaan ennen kaikkea grafiikkaprosessoreistaan. Yhtiö on lisäksi hyödyntänyt GPU-arkkitehtuuriaan erittäin tehokkaiden tekoälypiirien kehittämiseen. Eilen se kuitenkin julkist GTC-tapahtumassaan historiansa ensimmäisen CPU-prosessorin palvelimiin.

Kyse on 144-ytimisestä Arm-prosessorista, jota yhtiö kutsuu nimellä Grace Superchip. Neoverse-pohjainen piiri perustuu uuteen Armv9-arkkitehtuuriin ja on itse asiassa kahden piirin yhdistelmä. Puoliskot on yhdistetty toisiinsa NVLink-C2C-liitäntätekniikalla.

Nvidian mukaan Grace-superpiiri kirjaa SPECrate 2017 -testissä lukeman 740. Näin se on puolitoista kertaa tehokkaampi kuin yhtiön nyt toimituksissa olevan A100-prosessorin lukemat.

5 nanometrin prosessissa valmistettu siru on tulossa markkinoille datakesuksiin vuoden kuluttua. DDR5-muistin myötä sen muistikaista on teratavu sekunnissa. Koko piiri kuluttaa tehoa 500 wattia.