Carl Pein Nothing yrittää erottua käyttöliittymällä

OnePlussan toinen perustaja Carl Pei on vahvistanut, että uusi yhtiönsä tuo Android-älypuhelimen markkinoille ensi kesänä. Tiedotteessa korostetaan erityisesti omaa Nothing OS -käyttöjärjestelmää. Ensimmäiset kuvat vaikuttavat hyvin tyylitellyiltä ja jopa minimalistisilta. Samaa voi päätellä tiedotteen tekstistä. ”Nothing OS vangitsee puhtaan Androidin parhaat ominaisuudet ja suodattaa käyttöjärjestelmän vain olennaisimman. Jokaisella kooditavulla on tarkoitus”, tiedote sanailee.

Nothing OS:n lupaama nopea, sujuva ja henkilökohtainen kokemus kuulostaa kovin oneplussamaiselta. Esimakua Norhing OS:sta on tulossa huhtikuussa, jolloin sen esiversio voidaan ladata tiettyihin älypuhelinmalleihin.

Pei ei ole vihjannut Phone 1:ksi nimetyn laitteen spekseistä tai hinnasta mitään. Nämä liittyvät tietysti toisiinsa: raudan hinta määrittelee, mihin hintaluokkaan laite sijoittuu ja keitä sillä tavoitellaan.

Kun valtaosa Android-puhelimista nojaa Qualcommin tai Mediatekin prosessoreihin ja pääosin vakiokomponentteihin, ero kilpailijoihin luodaan nimenomaan ”skineillä”. Niiden kohdalla on paljon helpompi mennä metsään kuin onnistua luomaan helppo, intiutiivinen, näyttävä ja houkuttava ympäristö. Nothingin haaste on kova.