Samsungin lippulaiva on mekaanisen suunnittelun taidonnäyte

Galaxy S22 Ultra on Samsungin uuden laitesarjan kuningas monella tapaa. Se perii ohjauskynän voimalla yrityspuhelimen roolin Note-sarjalta ja perustuu käytännössä parhaimpaan mahdollisempaan rautaan. Ennen kaikkea laite osoittaa, että Samsung hallitsee täydellisesti kompleksisten laitteiden mekaanisen suunnittelun.

Tämä on usein laiminlyöty osa älypuhelimia. Laitteita myydään spekseillä, prosessorin ytimien määrällä, muistin kapasiteetilla, näytön virkistystaajuudella ja akun toiminta-ajalla, sekä tietenkin käyttöliittymällä eli raudan ja sovellusten rajapinnalla. Premium-tunne ei kuitenkaan tule mistään näistä ominaisuuksista, vaan siitä, miten kokonaisuus onnistutaan paketoimaan.

S22 Ultraa on yritetty taivuttaa ja sen näyttöä raapia, mutta laite on pärjännyt testeissä hyvin. Tämä perustuu pitkälle rakenteeseen. Samsung käyttää lippulaivoissaan paljon Torx-ruuveja ja liimaa. Mahdolliset aukot, joista vettä voisi päästä rakenteeseen, on huolellisesti suojattu kumilla ja tiivisteillä.

Laitteen neloiskamera on sekin mekaaninen taidonnäyte. 108 megapikselin pääkennossa on optinen kuvanvakaus, ultralaajakenno on 12 megapikseliä ilman OIS-tukea, telekamera 3x-suurennoksella on 10 megapikseliä ja optisesti vakautettu, ja 10x-suurennoksen telekennossa on myös optinen vakautus, mutta rakenne periskooppityyliä (eli anturi on 90 asteen kulmassa). Jo tämä kenno on äärimmäisen vaikea toteuttaa, sillä sen pitää pystyä liikkumaan (optinen vakautus), mutta ei heilumaan tai tärisemään.

S22 Ultran emolevy on kaksikerroskortti. Kaiuttimet Samsung on ”nostanut” pallojen päälle. Tämä parantaa äänenlaatua. USBC-portti on sekin suojattu vettä vastaan.

Uuden, entistä herkemmän S-Pen -kynän lataus tapahtuu omassa aukossaan. Siinäkin tuntuu korkea laatu koko rakenteen osalta. Kynä sujahtaa aukkoonsa sujuvasti ja jämäkästi. Kynän lataa pieni kuparikäämi aukon toisessa päässä siirtämällä energiaa langattomasti kynän kärkeen. Jotta kynän langaton lataus onnistuu ja aukko on osaltaan vesitiivis, koko aukkorakenne on vuorattu paksulla muovilla.

S-Penin aukosta huolimatta Samsung on onnistunut ahtamaan kuorien sisään 5000 milliampeeritunnin akun. Kaiken kaikkiaan S22 Ultra tuntuu äärimmäisen laadukkaalta – ja kalliilta – kädessä. Gorilla Victus+ -lasi on ylellisen tuntuinen ja Note-mainen design yksinkertainen tuntuu premiumilta.

Mitä tulee S22 Ultran kameraan, se saattaa olla markkinoiden tämän hetken paras. Laaja tuki optiselle vakautukselle tarkoittaa, että epäonnistuneita kuvia on todella vaikea ottaa. Täysautomaattisena se ei tunnu onnistuvan. Prosessori reagoi nopeasti polttovälien ja valaistuksen muutoksiin, sen takia mikään otos ei jää ottamatta.

S22 Ultran purkuanalyysi löytyy täältä. S22-sarjan speksit täältä.