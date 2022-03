Uusi lippulaiva julki ensi viikolla - OnePlus hehkuttaa jo kameraa

OnePlus julkistaa uuden 10 Pro -lippulaivamallinsa ensi viikon torstaina. Yhtiö hehkuttaa etukäteen uutuuden kameraa, näyttöä ja suorituskykyä. Erityisesti kamerajärjestelmässä otetaan iso loikka eteenpäin.

OnePlussan tutkimuspäällikkö Kinder L. kertoo foorumipostauksessaan, että uutuuden kaikki kolme takakameraa tukevat 10-bittisiä värejä. Ratkaisua kutsutaan nimellä OnePlus Billion Color Solution. Vaikka värien määrä kasvaa miljardiin, OnePlus on kehittänyt algoritmejaan niin, että kuvien väritasapaino on luonnollisempi.

Edeltäjässä eli 9 Pro -mallissa alkanutta yhteistyötä Hasselbladin kanssa viedään pidemmälle. - Viime vuonna julkaistu XPan-tila sai hyvän vastaanoton yhteisössämme ja avasi uusia luovia mahdollisuuksia toistamalla klassista Hasselblad-valokuvamuotoa. Nyt esittelemme Master Stylen - kolme värityyliä, jotka ovat käytettävissä suodattimen valikon kautta ja jotka kunkin on kalibroinut Hasselblad-valokuvaaja, Kinder L. hehkuttaa.

Uusista suotimista Serenity (tyyneys) on kalibroitu Yin Chaon kanssa, joka on Kiinan aktiivisin muotokuviin keskittyvä muotivalokuvaaja. Serenity on suunniteltu käytettäväksi muotokuvissa. Radiance-suodin (säteily) on kalibroitu Ben Thomasin kanssa, joka on kuuluisa urbaanien tilojen valokuvauksestaan ​​hypertodellisuuden tyyliin. Radiance on suunniteltu käytettäväksi tyyliteltyjen kuvien ottamiseen. Kolmas ammattilaisen kalibroima suodin on Emerald (smaragdi), joka on tehty villieläinkuvitsaan tunnetun David Peskensin kanssa. Emerald on suunniteltu käytettäväksi maisemakuvissa.

Uudessa puhelimessa on paraanneltu myös videokuvausta. Uuden Movie Mode -tilan avulla voi säätää parametreja, kuten valkotasapainoa, suljinnopeutta ja ISO-arvoa ennen videokuvausta ja sen aikana. Video voidaan myös tallentaa LOG-muodossa. Jo useammasta puhelimesta tuttu Dual-View -kaksoivideo tekee vloggaamisesta aiempaa helpompaa.

Pitkän valotusajan kuvia OnePlus 10 Pro ottaa Extended Exposure -tilassa. Tilassa on kolme aliasetusta, joita voi kokeilla. Niillä onnistuu esimerkiksi veden ja pilvien kuvaaminen niin, että vesiputous vesi näyttää tasaiselta. Moving Vehicles -tila vangitsee auton valot valujuovina otokseen ja Light Paintingillä voidaan tehdä valomaalauksia erilaisista kohteista.