Nokia pärjäsi kilpailijoitaan paremmin

Nokia teki alkuvuonna 5,3 miljardi euron liikevaihdolla 583 miljoonan euron tuloksen. Myynti parani viisiprosenttia mobiiliverkkojen komponenttiongelmista huolimatta. Yhtiö on onnistunut kääntämään kurssinsa ja porskuttaa nyt paremmassa myötätuulessa kuin Ericsson ja Huawei.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark olikin tyytyväinen siihen, miten vuosi on lähtenyt käyntiin. - Kysyntä markkinoilla on edelleen voimakasta ja jatkuneista toimitusketjujen pullonkauloista huolimatta liikevaihtomme kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 1 prosentin ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, Lundmark muotoili.

Jos Nokiaa vertaa parin vuoden takaiseen, Lundmarkin johdolla on ilman muuta onnistuttu kääntämään kurssi. Käänne on kuitenkin edellyttänyt sekä vahvaa panostusta tuotekehitykseen – erityisesti ReefShark-piirisarjoissa – mutta myös tutkimuksen fokusoimisessa. Ja kyse on isoista rahoista: ensimmäisellä neljänneksellä Nokia investoi 1052 miljoonaa euroa, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Nokia on paremman kannattavuuden myötä palannut osingonmaksajaksi. Nyt osinkoa maksetaan 0,02 euroa osakkeelta.