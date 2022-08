Ensimmäinen WiFi7-reititin on täällä

Qualcomm esitteli kesän alussa markkinoiden ensimmäisen tulevaa WiFi 7 -standardia eli IEEE 802.11be-määrityksiä tukevan reitittimien piirisarjansa. Nyt kiinalainen Hangzhou H3C Technologies on julkistanut maailman ensimmäisen WiFi7-reitittimen. Se yltää PHY-tasolla jopa 21 gigabitin datanopeuteen sekunnissa, kun käytössä ovat kaikki kolme taajuuskaistaa.

IEEE on näillä näkymillä saamassa 802.11be-standardin valmiiksi alkuvuodesta 2024, joten H3C on todella aikaisin reitittimensä kanssa. Toki on TechInsightsin mukaan mahdollista, että Qualcommin piirisarja on laiteohjelmistonsa osalta päivitettävissä tukemaan lopullista standardia, kun se valmistuu.

H3C:n reititin on ainakin tässä vaiheessa tarkoitettu Kiinan markkinoille. FCC:ssä ei ole vielä vireillä sertifiointia laitteelle, joten Yhdysvaltain markkinoille se ei ole tulossa.

Ensimmäiset WiFi7-piirisarjat olivat tiettävästi Broadcomin huhtikuussa julkaisemat sirut. Niiden myötä langattomien lähiverkkoyhteyksien nopeus kasvaa jopa 30 gigabittiin sekunnissa.

WiFi 7 kaksinkertaistaa yhteyksien kaistanleveyden ottamalla käyttöön 320 MHz:n kanavat, joten se täydentää täydellisesti laajennettua maailmanlaajuista wifi-spektriä 6 GHz:n kaistalla. Yhdessä tulevan automaattisen taajuuskoordinoinnin (AFC) kanssa Wi-Fi 7 käyttää optimaalista taajuuksien allokointia mahdollistaakseen suuritehoiset tukiasemat ja laajentaa 6 GHz:n lähetysaluetta sekä sisä- että ulkoympäristöissä.