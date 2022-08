Linux 6.0 on nurkan takana

Linus Torvalds kertoi eilen avanneensa ytimen 6.0-version kehitysprosessin RC1- eli release candidate 1 -versiolla. Versionumerolla ei tosin ole mitään merkitystä Torvaldsille. - Jos haluatte kutsua versiota 5.20:ksi, siitä vaan. Numerolle ei ole pienintäkään väliä, Torvalds evästi.

Yhtä kaikki, Linux 6.0 on kyseessä ja lopullinen versio siitä tulee vielä syksyn aikana. Versiossa ei ole Torvaldsin mukaan mitään perustavasti erilaista. Yli 13 tuhanteen tiedostoon on tehny muutoksia, koodilisäyksiä on 1,3 miljoonaa. Suurin osa lisäyksistä liittyy AMD:n grafiikkaprosessorien reksitereihin.

Ei tuleva Linux 6.0 tietenkään merkityksetön ole. Esimerkiksi RISC-V-käskykannan laajennuksia on lisätty koodiin.