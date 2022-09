Check Point haluaa ehkäistä kyberiskut ennalta

Tietoturvayritys Check Point Software on esitellyt uuden ratkaisu- ja palvelukokonaisuuden, jonka lähtökohtana on tietoturvapoikkeamien ennaltaehkäisy. Kolmesta eri ratkaisuista koostuvan Horizon-alustan tavoitteena on estää hyökkäykset ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vahinkoa.

Tarvetta uudenlaisille suojauksille on, sillä kyberuhkien maisema ei ole koskaan näyttänyt synkemmältä. Check Pointin puolivuotisraportti paljasti hiljattain 42 prosentin kasvun kyberhyökkäysten määrässä globaalisti, ja kiristyshaittaohjelmat ovat tällä hetkellä yritysten tärkein tietoturvauhka. Hyökkäysmäärät kasvavat samaan aikaan, kun organisaatioiden tietoturvatiimit kamppailevat rajoittaakseen hyökkäysten aiheuttamia vaurioita.

Erillisten, siiloutuneiden tietoturvaratkaisujen tekemät toistuvat ja väärät hälytykset sekä kapea näkyvyys hyökkäysten toteuttamistapaan häiritsevät tietoturvatiimien työtä. Osaajapula vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Organisaatioilla on nyt kriittinen tarve perustaa keskitetty tietoturvavalvomo (SOC, Security Operations Center). Valvomolla tulee olla kyky monitoroida ja etsiä tietoturvan uhkia sekä vastata poikkeamiin 24/7. Monille yrityksille valvomon ylläpito on kuitenkin liian monimutkaista ja kallista. SOC-palvelutarjonta ei myöskään ole tähän asti vastannut tarkoitustaan, koska se on keskittynyt vain hyökkäysten havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen ennaltaehkäisyn sijasta.

Tähän ongelmaan Check Point tuo Horizonin. Se sisältää hallitun hyökkäysten ehkäisemisen ja niihin vastaamisen MDR/MPR-ratkaisun (Managed Prevention and Response), uusimmat ja edistyneimmät hyökkäykset tunnistavan XDR/XPR-ratkaisun (Extended Prevention and Response) sekä Events-työkalun, joka antaa reaaliaikaisen näkyvyyden kaikkiin tietoturvatyökaluihin.

Nämä kaikki toimivat näppäimen painalluksella ja niiden taustalla toimivat eturivin tietoturva-analyytikot ja -asiantuntijat sekä innovatiivinen tekoälyteknologia, Check Point hehkuttaa. Yhtiön uhkienhallinnan työkalujen ohjelmistoista vastaavan Dan Wileyn mukaan Horizonin salaisuus on ennaltaehkäisevien työkalujen, alan parhaiden analyytikoiden ja tutkijoiden sekä innovatiivisen tekoälyn ainutlaatuinen yhdistelmä.

- Horizon MDR/MPR -asiakkaamme hyötyvät yli 3 000 tapausta vuodessa käsittelevän Incident Response -tiimimme kokemuksesta. Jos voimavarasi eivät riitä 24/7 toimivan SOC:n ylläpitämiseen, teemme sen puolestasi, Wiley jatkaa.

Check Point Horizon MDR/MPR:ää käyttää jo 120 yritystä globaalisti. Horizon XDR/XPR ja Horizon Events ovat saatavissa kokeilukäyttöön.